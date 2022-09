Na gênant geflirt volgen de memes

Het begon, zoals zo vaak, op TikTok. Op 19 september plaatste het 23-jarige model Sumner Stroh een video op het sociale netwerk waarin ze beweert een affaire gehad te hebben met Adam Levine, frontman van de popgroep Maroon 5. Nadat ze twee maanden geen contact meer hadden zou hij Stroh via een dm (direct message) iets willen voorstellen: zijn vrouw was zwanger en Levine vroeg aan Stroh of hij zijn kind naar haar, Sumner, mocht vernoemen. Stroh zegt dat iemand anders screenshots van die berichten wilde lekken en dat ze daarom naar buiten komt met haar verhaal.

De video is na een paar dagen bijna 24 miljoen keer bekeken. Levine voelde zich genoodzaakt om te reageren. In een verhaal op Instagram trok hij deels het boetekleed aan: hij ontkende te zijn vreemdgegaan, maar gaf toe dat hij op een flirterige manier contact met vrouwen heeft gehad. „Ik ben over de grens gegaan tijdens een betreurenswaardige periode in mijn leven.”

Het bericht was ongetwijfeld bedoeld om de angel uit de zaak te halen, maar er was al een meme geboren. Meerdere vrouwen deelden namelijk de hitsige dm’s die de 43-jarige zanger gestuurd zou hebben. De berichten die de vrouwen deelden waren stuk voor stuk zeer ongemakkelijk. Deze popster kan in de berichten die hij stuurt maar niet geloven hoe ‘hot’ de vrouwen zijn waarmee hij contact heeft. „Holy fucking fuck”, tikte hij naar verluidt. „Dat lichaam van jou is absurd.” En, verwijzend naar iemands achterwerk: „I may need to see the booty.” Alsof hij een piraat zou zijn die een schat wil zien. „Fuckkkkkkkkkkkkkkkk”, schreef hij er nog achteraan, om nog even te benadrukken dat hij onder de indruk was.

De lol voor velen zit hem in deze kwestie ook in de bevestiging van de reputatie die Maroon 5 heeft. De groep is onweerlegbaar populair: alleen al op Spotify luisteren er maandelijks zo’n 50 miljoen mensen naar liedjes als ‘Moves Like Jagger’ en ‘Memories’. Maar Maroon 5 is voor muziekliefhebbers misschien nog net iets cooler dan Nickelback, een van de meest bespotte bands ter wereld. De grappen zijn daarom bijna té makkelijk. Journalist Joe Bernstein stipt dat punt aan op Twitter: „De seksuele berichten van Adam Levine zijn de Maroon 5 onder de seksuele berichten.”

Kermit

Na bijna een week lijkt het internet nog lang niet klaar met de kwestie en worden er ook fictieve berichten gemaakt, onder meer over het flirterige dm-gedrag van Kermit de Kikker. Hij pakt het iets zoeter aan, dat wel. Ook het Twitteraccount van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) deed mee, door een van de flirtberichten („Het is onwerkelijk hoe heet je bent.”) te koppelen aan een bezoek aan de bieb. Dit zeg je als je de OBA binnenloopt, dat idee.

De Maroon 5-man is niet de eerste beroemdheid die onderuitgaat met dm’s en hij zal niet de laatste zijn. Het risico is groot, voor je het weet liggen de berichten op straat en ben je de kop van jut. Snel na de memes kwamen ook andere discussies op gang. Stroh kreeg na haar video veel haat over zich heen omdat ze zichzelf ten onrechte als slachtoffer zou presenteren. Model Emily Ratajkowski kwam op TikTok met haar eigen analyse. „Ik begrijp niet waarom we vrouwen de schuld blijven geven van de fouten van mannen, vooral als het gaat over vrouwen die te maken krijgen met mannen die machtsposities hebben en die twee keer zo oud zijn.” Haar conclusie: „Dat is klassieke vrouwenhaat. Punt.”