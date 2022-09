Jumbo-topman Van Eerd legt ‘tijdelijk’ functie neer

Supermarktconcern Jumbo gaat voorlopig verder zonder de man die het bedrijf meer dan twintig jaar leidde. Topman Frits van Eerd legt „na zorgvuldig overleg met zijn familie en de raad van commissarissen” zijn functie tijdelijk neer, zo maakte het Brabantse familiebedrijf vrijdagmiddag bekend. Van Eerd werd vorige week opgepakt in verband met een grootschalig onderzoek naar witwassen. Zondag werd hij vrijgelaten.

Het besluit om terug te treden is „in het belang van Jumbo”, schrijft Jumbo (9,9 miljard euro omzet, 100.000 werknemers) in een verklaring. Tegelijkertijd geeft het de 55-jarige Van Eerd de gelegenheid om „zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie”. Het onderzoek waarin Van Eerd medeverdachte is, kan volgens kenners vele maanden tot langer dan een jaar in beslag nemen.

De taken van de teruggetreden topman worden voorlopig waargenomen door het directieteam, dat de afgelopen anderhalve week al insprong tijdens de afwezigheid van Van Eerd.

Aan het hoofd van dat team staan nu operationeel directeur Cees van Vliet en financieel directeur Peter van Erp. Jumbo verwacht „op korte termijn” meer te kunnen zeggen over de aansturing van het concern op de langere termijn. Op de vraag of het bedrijf al zoekt naar een vervanger voor de scheidend topman, kan Jumbo „nu nog niets zeggen”, aldus een woordvoerder.

Auto‘s in beslag genomen

Na zijn arrestatie zat Van Eerd vijf dagen vast voor verhoor. In die periode mocht hij geen contact onderhouden met de buitenwereld, alleen met zijn advocaat. Ondanks zijn vrijlating is hij nog altijd verdachte, alleen waarvan Justitie hem specifiek verdenkt is nog onduidelijk. Bij de inval in zijn woning in Noord-Brabant, en op het hoofdkantoor van Jumbo, zijn volgens Omroep Brabant onder meer persoonlijke communicatie in beslag genomen, alsmede enkele auto’s uit de royale verzameling van de Jumbo-topman.

Naast Van Eerd hebben de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vorige week nog acht aanhoudingen verricht, in Noord-Brabant en Drenthe. Alle mogelijke betrokkenen worden verdacht van het witwassen van „grote hoeveelheden geld”. Dat zou zijn gebeurd via discutabele contante stortingen, onroerendgoedtransacties, autohandel en „sponsorcontracten in de motorcross-sport”.

Hoofdverdachte in het onderzoek is de 58-jarige Theo E. uit het Drentse Gasteren, een voormalig motorcrosscoureur en autohandelaar. Hij is de enige van de negen die nog altijd vastzit. E. werd vier jaar geleden ook al eens veroordeeld tot een vanwege witwassen via de handel in peperdure auto’s en leningen. Daar kreeg hij toen 15 maanden cel voor.

In het verleden was E. mede-eigenaar van Total Trust, een autobedrijf dat opdook in het omvangrijke liquidatieproces Passage. Volgens Fred Ros, kroongetuige in de zaak, was Total Trust een populaire plek voor zware criminelen om een auto te komen lenen, omdat de eigenaren niet keken of klanten een strafblad hadden en er cash kon worden afgerekend.

Liefhebber van motorsport

Frits van Eerd staat bekend als een ongewone topman. Hij treedt niet vaak naar buiten: als het over Jumbo gaat, laat hij dat doorgaans over aan zijn financiële man. Toch haalt hij geregeld de publiciteit met zijn vele hobby’s. Zo speelt Van Eerd in een blaaskapel, nam hij twee carnavalshits op en is hij een groot liefhebber van de motorsport. In het verleden nam hij onder meer deel aan de Dakar-rally, en met zijn eigen raceteam rijdt hij de laatste jaren dikwijls langeafstandsraces.

De Jumbo-topman is de derde generatie binnen het familiebedrijf. Zijn grootvader begon dik honderd jaar geleden een groothandel, zijn vader Karel van Eerd bouwde die later uit tot de op een na grootste supermarktketen van het land. Van Eerd werkt sinds medio jaren negentig bij Jumbo en staat sinds 2002 aan het hoofd van de keten. In die rol was hij samen met zijn rechterhand en financiële man Ton van Veen onder meer verantwoordelijk voor de spectaculaire overnames van onder meer Super de Boer (2009), C1000 (2012) en recenter HEMA (2020).

Hoofdverdachte Theo E. kent Van Eerd al jaren, ze leerden elkaar kennen in de motorsport. Zo was E. in het verleden manager van een motorcrossteam dat enkele jaren door Jumbo werd gesponsord. Ook legde E. in 2008 het contact tussen Van Eerd en autocoureur Dick Freebird, toen die laatste op zoek was naar sponsors, zei Freebird destijds op een autosportwebsite. Volgens bronnen van Dagblad van het Noorden leverde E. afgelopen jaren “veelvuldig” motoren aan Van Eerd voor diens privécollectie.

De arrestatie van de Jumbo-topman komt voor het bedrijf hoogst ongelegen. Dit voorjaar kondigde de supermarktketen een nieuwe structuur aan voor de bedrijfstop. Die moest „eenvoudiger” en „platter”. De raad van bestuur fuseerde met de onderliggende directie en bestuurders Ton van Veen en Colette Cloosterman-van Eerd, de oudere zus van Frits van Eerd, stapten over naar de raad van commissarissen. De gedachte achter die wijziging was dat Van Eerd nog zo meer „midden in het bedrijf” zou komen te staan.