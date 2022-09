In ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ zie je hoe oorlogen kunnen ontstaan

Zelden zo vaak variaties op het woord grens voorbij horen komen als de afgelopen dagen. Aan van alles zit een plafond, een max, limiet, beperking en anders lopen er wel denkbeeldig lijnen of worden dammen opgeworpen. Aan groei, de energierekening, asielzoekers en spreektijd in de Tweede Kamer. Maar de meeste grensoverschrijdingen betroffen het fatsoen. Wie zei er zoal wat tegen wie: Thierry tegen Sigrid, Johan tegen Thierry, Thierry tegen Johan.

In Mr. Frank Visser doet uitspraak (SBS6) gaat het vaak over geschonden grenzen. Ruzie over schuttingen, erfafscheidingen, geluiden die door muren en plafonds dreunen. En in die territoriumconflicten tussen buren zie je hoe oorlogen kunnen ontstaan. Donderdagavond werd het conflict veroorzaakt door een usurpator die zich het terrein van zijn overburen toe-eigende. Daartoe moest hij eerst het raam op de eerste verdieping uit, over het platte dak van de garage, via het hekje van het notariskantoor en dan dwars over een drukke weg. Maar zodra hij zijn jachtgebied betrad, kon het lustmoorden beginnen.

Zijn kleur heeft hij alvast tegen, zei overbuurman Rob vals. Hij leefde in de veronderstelling dat hij de eigenaar was van deze Versailles-achtige achtertuin van een vrijstaand huis in Loosduinen, Den Haag. Plus „die gluiperige blik”. Kater Giovanni is zwarter dan zwart. Gerda, de vrouw van Rob, toonde haar mattenklopper. Als ze die „panter”, dat „roofdier”, die „killerkat” te pakken krijgt, „is-ie van haar”. Rob was alleszins bereid zijn roestige kattenval met valluik te showen. Krijgen ze hem te pakken, dan beloven ze van hem een „onderwaterkat” te maken.

Grenzen aan een grenzeloos wezen

Giovanni lag ondertussen aan de overkant van de straat in een portiekwoning languit op de bank te spinnen. Eigenaren Deborah en Surin noemden hem hun „derde kind” en beklaagden zijn lot nu hij, door dreigementen van de overburen, niet meer naar buiten mag. „Het is heel zwaar voor hem. Moeilijk.” Zeker omdat zijn broer, een rooie kater, wel naar buiten kan. De dierenpolitie is erbij geweest, de handhaving, de wijkagent. En nu de televisierechter.

Hoe stel je grenzen aan een grenzeloos wezen, is hier de vraag, en waarom wil je dat? Nou, Rob en Gerda overdreven niet toen ze het over een killerkat hadden die hun tuin in gebruik heeft als jachtterrein. Foto’s van uit het nest gemepte vogels. Giovanni „tennissend” met de goudvissen in hun vijver. Hun bejaarde kip Geertje joeg hij de dood in, en de baby-eend die hij te grazen nam, komt voor de camera aanfladderen om te laten zien hoe mank hij daardoor loopt. Je snapt dat Rob en Gerda „klaar zijn met die kat”. Maar ze brengen het zo onsympathiek. Die kat hoeft niet dood, zeggen ze, maar wel weg. Gebeurt dat niet, dan weten de buren wat ze „te wachten staat”. Dat neigt naar dreigen met liquidatie.

De onsympathieke heeft niet altijd ongelijk. „Tijdelijke detentie” tijdens het broedseizoen was een optie geweest, als Giovanni’s eigenaren die oplossing niet eerder al van de hand hadden gewezen. „Permanente opsluiting” lijkt de rechter dieronvriendelijk. Uithuisplaatsing is het besluit. Giovanni moet zich ergens anders te buiten gaan aan vogels en vissen. Grenzeloosheid laat zich niet begrenzen, alleen verplaatsen.

Goed om bij VI te horen dat Thierry Baudet ook zo z’n grenzen heeft. Özcan Akyol vertelde daar dat hij in 2015 een hotelkamer met hem zou delen op Sicilië. Reisdoel en gezelschap kreeg ik niet helemaal scherp. Jeroen Pauw organiseerde het, Eva Jinek en Olaf Koens waren er ook. In elk geval, Baudet had in de gezamenlijke kamer een muur opgetrokken van een tafel, mini-bar, koffers met een deken erover heen. Wie de grens verliest, werpe er een op.