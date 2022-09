Gewoon mannelijk, slap mannelijk en écht mannelijk

‘Na mijn bachelor politicologie ben ik eerst fulltime een baan gaan doen die ik er al naast deed: websites bouwen. Dat ging heel goed en ik vond het ook leuk, maar na een paar jaar ging ik de gesprekken aan de universiteit echt missen. Toen ben ik teruggekomen voor een master en ik dacht meteen: hier ben ik op mijn plek. Ik hou ervan om over de samenleving na te denken en die te analyseren. Bij gender and diversity-studies aan de Radboud Universiteit doe ik nu samen met mijn begeleiders onderzoek voor mijn proefschrift. Het moeten eerst vier artikelen worden, waarvan het eerste net is geaccepteerd door een tijdschrift, Politics and gender. Het tweede ben ik aan het afronden. We bespreken alles met zijn drieën, dat is heel stimulerend.

„Wat mij inspireert is hoe bij gender- en postkoloniale studies nagedacht wordt over macht. Niet alleen als iets dat toekomt aan individuen of instituties, maar als een systeemeigenschap van de samenleving. Normen waar het gros van de mensen zich aan houdt – en anderen zich minder prettig bij voelen. Zo ervaar ik de samenleving ook. Vooral standpoint-theory spreekt me aan, het idee dat er in sociale vraagstukken niet één waarheid is, maar dat het gaat om uiteenlopende perspectieven van verschillende groepen die naast elkaar kunnen bestaan.”

Populisme en mannelijkheid

„Vanuit die benadering onderzoek ik gender en masculiniteit binnen rechts-populistische partijen. Nederland is heel lang een buitenbeentje geweest in Europa met vooruitstrevende opvattingen over gender, zoals over het ‘homohuwelijk’, same sex-marriages. Een conservatief vertoog vond je wel bij kerken of centrum-rechtse partijen, maar de hoofdstroom van samenleving en politiek was overwegend progressief. Als je nu naar populistisch rechts kijkt – en dan bedoel ik Fortuyn, Wilders en Baudet – zie je iets opmerkelijks. Over hen hoor je namelijk vaak dat ze alleen opkomen voor vrouwen- of homorechten omdat dat past in hun anti-immigratie of anti-islamagenda. Dus om zich af te zetten tegen moslims of andere migrantengroepen. Maar klopt dat? Ons onderzoek nuanceert het op zijn minst.

„Dat geldt met name voor Fortuyn. Hij maakte zijn homoseksualiteit onderdeel van zijn politieke identiteit. Het was voor hem meer dan alleen een instrument om de islam te hekelen, al deed hij dat zeker. Maar hij maakte zich ook sterk voor vrouwen aan de top en bestempelde de zittende elite als een ouderwets patriarchaat. Dat is een vorm van ‘over-masculinisering’ van de tegenstander die je bij populistisch rechts nu echt niet meer ziet. De zittende elite wordt nu eerder te weinig mannelijk gevonden, te slap. Fortuyn heeft natuurlijk ook heel andere dingen gezegd – en vrouwen autoritair hun plaats gewezen – maar hij vond dat de elite met emancipatie achterliep bij het volk.

„Ook bij de PVV zie je een vertoog dat vóór bepaalde vormen van emancipatie is, ook als het niet om immigratie gaat. Je kunt je afvragen of dat oprecht is, maar wij zien redenen om daar in sommige gevallen niet aan te twijfelen. De PVV stemt bijvoorbeeld overwegend voor homorechten, Wilders heeft ook wel gezegd dat het hem niks uitmaakt als iemand van geslacht wil veranderen. Er is wel een grens: zodra het gaat over non-binariteit, niet man óf vrouw, is het voorbij. Dat is woke en dus verkeerd. Bij Forum zie je iets heel anders: die partij keert zich nu voluit tegen wat zij zien als ‘transgenderisme’. Het lastige is wel dat de partijen niet consistent zijn in hun vertoog, dus je moet blijven opletten.

Kantelmomenten

„Je merkt het verschil ook in de manier waarop de leiders van die partijen zich presenteren. Wilders staat voor ‘gewone’ mannelijkheid. Hij komt op voor de ‘normale’ Nederlander, met wie hij zich identificeert. Wat hem anders maakt is dat hij voor hen in de bres springt en bedreigingen opvangt. Bij Baudet ligt het heel anders. Aan de ene kant is ook hij ‘één met zijn achterban’, in zijn ogen de ‘echte’ Nederlanders. Maar tegelijk presenteert hij zichzelf uitdrukkelijk als intellectueel en grote denker, die zich onderscheidt van ‘het volk’. Wilders is de spreekbuis van het volk, Baudet wil er de hoeder of leidsman van zijn.

„Opvallend is dat weinig kiezers die mogelijk op een van de huidige rechts-populistische partijen stemmen echt conservatieve opvattingen koesteren over gender. We hebben uit kiezersonderzoek iedereen genomen die zegt serieus te overwegen op PVV, Forum of JA21 te stemmen en bekeken wat zij vinden van het homohuwelijk, het veranderen van geslachtsidentiteit en adoptie door same sex koppels. Maar 8 procent blijkt consequent tegen alle drie te zijn, zelfs iets lager dan het landelijk gemiddelde. Dat maakt de aanname problematisch dat de groep potentiële kiezers van deze partijen per se genderconservatief is.

Ambities

„Een belangrijke reden voor mij om terug te keren naar de universiteit was dat ik heel graag les wil blijven geven. Ik was al wat ouder toen ik mijn master deed en ik merkte dat contact met nieuwe generaties me scherp houdt. Dat bevalt me nu nog veel beter dan ik had gehoopt, ik haal energie uit discussies en ik leer er ook veel van. Je merkt dat sommige dingen voor hen al veel natuurlijker zijn dan ze voor mij waren, alleen al het gebruik van TikTok.

„Mijn wens zou zijn om verder te gaan als onderzoeker én docent. Die twee gaan echt samen voor mij, je kunt geen onderzoek doen naar de samenleving zonder aansluiting te vinden bij nieuwe generaties. Ik hoop dat ik met een leuk onderzoek bezig kan zijn. Met collega’s, op een toffe plek.”