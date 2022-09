Dodental omgeslagen Libanese migrantenboot bij Syrië loopt op naar 71

Het dodental van de scheepsramp voor de kust van Syrië is van 34 opgelopen naar 71. Dat melden internationale persbureaus vrijdag op basis van de Libanese minister van Transport Ali Hamiye. Donderdagavond sloeg een boot met zo’n 120 tot 150 migranten om in Syrische wateren. Volgens de Syrische kustwacht was de boot enkele dagen geleden uit het noorden van Libanon vertrokken en was deze onderweg naar Europa.

De boot is waarschijnlijk omgeslagen door een combinatie van harde wind en hoge golven op de open zee, zeggen Syrische autoriteiten. Vrijdag werd de zoekactie naar overlevenden voortgezet. Volgens de Libanese minister Ali Hamiye zijn er inmiddels twintig overlevenden naar Syrische ziekenhuizen gebracht. Hamiye beschrijft de boot als „erg klein” en gemaakt van hout. De scheepsramp is een van de dodelijkste incidenten met Libanese migranten in jaren. Syrische autoriteiten zeggen dat er mensen van verschillende nationaliteiten op de boot zaten.

Illegale migratie vanuit Libanon is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het aantal mensen dat Libanon over zee heeft verlaten is volgens persbureau Reuters in 2021 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Vanwege de grote economische malaise in het land proberen Libanezen, Syrïers en Palestijnen het land te ontvluchten. Extreme armoede is flink toegenomen, de nationale munt is enorm gekelderd en er heerst grote werkloosheid en politieke onrust.

Lees ook: ‘In acht jaar oorlog is de situatie nooit zo dramatisch geweest als nu’