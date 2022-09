Rouwenden verzamelen zich om het lichaam van de Palestijnse Firas Yaish, die eerder deze week in de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever werd begraven. Veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit arresteerden vorige week een lid van Hamas, was leidde tot gewelddadige botsingen in Nablus. Eén persoon - Firas Yaish - kwam daarbij om het leven. De Palestijnse Autoriteit zei te "wachten op een medisch rapport" over de omstandigheden van zijn dood.

Foto Ronaldo Schemidt/AFP