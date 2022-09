Deze zomer in Frankrijk bijna vijftig vermoedelijke brandstichters gearresteerd

Deze zomer heeft de politie in Frankrijk 48 mensen gearresteerd die verdacht worden van brandstichting. Dat meldt persbureau AFP vrijdag na bevestiging van een woordvoerder van de nationale gendarmerie. Afgelopen zomer woedden mede als gevolg van de droogte hevige bosbranden in Frankrijk. Inmiddels is zo’n 65.000 hectare bos in met name het zuidwesten van het land opgebrand.

Twaalf arrestanten zijn al veroordeeld. De zwaarste sanctie is een gevangenisstraf van twee jaar, voor een man die in augustus schuldig werd bevonden aan een reeks branden in het zuidwestelijke departement Gironde. Volgens de woordvoerder van de nationale gendarmerie is de meerderheid van de vermoedelijke brandstichters man. Verder spreekt ze van „zeer uiteenlopende profielen” aan leeftijden en sociale achtergronden van de verdachten, van wie sommigen last hebben van een psychische stoornis.

Vorige week woedden er opnieuw bosbranden in de West-Franse Gironde, het gebied dat het zwaarst is getroffen en waar 30.000 hectare bos is verbrand. Enkele honderden inwoners werden vorige week weer geëvacueerd. Andere Zuid-Europese landen hadden deze zomer ook te maken met grote bosbranden als gevolg extreem hoge temperaturen en droogte. In onder meer Portugal, Griekenland, Spanje en Kroatië zijn duizenden hectares bos weggebrand.

