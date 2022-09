De Nijlgans

Ze hadden hem hier zelf naartoe gehaald

En vonden hem best leuk, tot hij zijn leven

Naar eigen inzicht vorm begon te geven

Toen was het enthousiasme snel gedaald

De boer zei: hij pikt land in van het rund

Schiphol gaf aan: hij schaadt ons noemenswaardig

De hitser: hij is driftig en kwaadaardig

(Wat niet zo was, maar goed, het had gekund)

Toch is zijn grootste vijand de ontdekker

Van hoe een (niet te oude) Nijlgans smaakt

Als je een ovenschotel van hem maakt

Het arme beest blijkt echt ontzettend lekker…