De IND geloofde niet dat deze asielzoekers gay of transgender zijn

Hoe bewijs je dat je homo bent? Of transgender? „Wat moeten we daarvoor doen? Hoe moeten we eruit zien?” Lichte wanhoop klinkt door in de stem van Mishal Denise Phipps. Hij ziet er nog uit als een vrouw, maar voelt zich man.

Teruggaan naar Jamaica is geen optie. Daar kon hij niet hand in hand lopen met zijn partner, Sharma-Lee Haye. Zij is lesbisch, en is daarom geslagen door haar vader, zegt ze. „We zijn bedreigd. Huisbazen willen ons geen huis verhuren. We hebben geen enkele bescherming van de politie.”

Immigratiedienst IND geloofde hen niet. Hun asielverzoek werd in 2020 afgewezen.

Het koppel prijkt op een van de 24 foto’s van asielzoekers in het boek #NietGayGenoeg – De naakte waarheid. Allemaal mensen die niet zijn geloofd door de IND – al hebben sommigen inmiddels wel een verblijfsvergunning. Mona van den Berg fotografeerde hen met ontbloot bovenlijf. „Dít is de naakte waarheid”, zegt Van den Berg. Hier. Recht voor je.

Het boek is een initiatief van Van den Berg en LGBT Asylum Support, een actiegroep die sinds 2017 strijdt voor de bescherming van lhbti-vluchtelingen. De belangengroep benadrukt dat veel vluchtelingen niet over hun seksualiteit of genderidentiteit kunnen verklaren zoals de IND van hen verwacht. Bijvoorbeeld omdat ze die altijd verborgen hebben moeten houden. Westerse termen als ‘zelfacceptatie’ of ‘bewustwordingsproces’ zijn sinds 2018 officieel uit het handboek voor hoor- en beslismedewerkers van de IND, maar komen volgens een rapport van LGBT Asylum Support en COC nog steeds terug in de afwijzingen, zij het soms anders geformuleerd. Naar aanleiding van het boek wil de directie van de IND in gesprek met de belangengroep, zegt oprichter Sandro Kortekaas. „Voor het eerst.”

Kortekaas hielp het Jamaicaanse koppel om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Dat kan alleen als er nieuw bewijs is. Foto’s, getuigenverslagen. Of het fotoboek. Phipps en Haye wachten nu op een nieuw gesprek.

Ook Zeelanda Salem (42) uit Egypte werd niet geloofd. Zij kwam in 2018 als politiek vluchteling naar Nederland, maar haar verzoek werd afgewezen. Daarna deed ze opnieuw een verzoek, nu omdat ze transgender is. Dat werd afgewezen omdat dat eerder niet vertelde.

Salem voelt zich vanaf haar „zevende of achtste” vrouw, maar kwam daar in Egypte nooit voor uit. Zes maanden geleden begon ze met hormonen. Ze sprak deze zomer op protesten voor betere transgenderzorg. Maar dat bewijs kan ze niet alsnog indienen bij haar verzoek, dat al negen maanden bij de Raad van State ligt.