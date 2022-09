CBS: Winst die wegstroomt uit Nederland met miljarden onderschat

De winst die van Nederlandse dochterondernemingen naar hun hoofdkantoren in het buitenland stroomt, is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groter dan gedacht. Uit vrijdag gepubliceerd onderzoek blijkt dat het bruto nationaal inkomen (bni) tussen 1995 en 2021 daardoor jaarlijks gemiddeld 10,4 miljard euro lager uitvalt.

Winst die Nederlandse dochterondernemingen maken, kan terugstromen naar het hoofdkantoor in het buitenland, om daar bijvoorbeeld aan onderzoek uitgegeven te worden. Zulke winst wordt niet meegeteld met het bruto nationaal inkomen (bni). Bij het bni worden, in tegenstelling tot het bruto binnenlands product, inkomsten van buitenlandse bedrijven in Nederland niet meegerekend.

Volgens de nieuwe berekening was het bni vorig jaar 837,2 miljard euro. Eerder leek dat 853,1 miljard euro. Winst van Nederlanders in het buitenland valt wel weer onder het bni, maar die winsten bleken volgens het CBS-onderzoek redelijk te kloppen met eerdere inschattingen.

Minder geld naar de EU

„Lang werd ervan uitgegaan dat bedrijven die in Nederland gevestigd waren, ook Nederlandse bedrijven waren”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Bij een inventarisatie van enkele jaren geleden bleek dat niet te kloppen, waarna het CBS besloot de financiën van „vele honderden” bedrijven door te lichten.

De nieuwe inschatting kan gevolgen hebben voor het bedrag dat Nederland jaarlijks aan de EU moet afdragen. Een deel van dat bedrag wordt namelijk bepaald aan de hand van het bni. Een berekening van NRC suggereert dat het jaarlijks om ongeveer honderd miljoen kan gaan, maar Van Mulligen kan dat niet bevestigen.

