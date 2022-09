Bij Cirque du Soleil draait alles om spektakel

De temperatuur tikt in delen van het land bijna de twintig graden aan, maar in het Rotterdamse Ahoy is het winter. Het wereldberoemde Cirque du Soleil doet namelijk Nederland aan met hun 42e productie, Crystal, en het gezelschap heeft een ijsvloer gelegd om schaatskunst met circusacts te combineren.

In Crystal gloeit het wintergevoel je tegemoet, als een mok glühwein op een kerstmarkt. Voor aanvang schaatsen er al stelletjes gearmd over het ijs, een jongen probeert met wat trucjes indruk te maken op een meisje. Je kan je dit soort taferelen moeiteloos voorstellen op het plein van een slaperig Amerikaans stadje, want de vormgeving is spot-on en de scènes lijken zo uit een romkom geplukt.

Als hoofdpersoon Crystal opkomt, is het gedaan met de rust. Zij krijgt steeds te horen dat ze te dromerig is en haar klasgenootjes vinden haar vreemd. Als ze weer eens wordt bekritiseerd, ontvlucht ze het ouderlijk huis, onder het mantra ‘skate away from them all’. Ze zakt door het ijs en belandt in een fantasiewereld.

Dunne draad

Dit lijkt een eenvoudig verhaal, maar – eenmaal onder het ijs – schiet de vertelling alle kanten op. Zo wordt een zoektocht naar liefde aangestipt, waarbij koppels schaatsend ballroomdansen, maar er zijn ook scènes met kantoormedewerkers, die rondmarcheren met koffertjes. Wellicht verwijst dit naar de levenskeuzes die Crystal nog te wachten staan, maar het is toch vooral de dunne draad die alle acts aan elkaar moet stikken. Daar draait het namelijk om bij Cirque du Soleil: stunts in een extravagant decor (in dit geval zelfs met projecties op het ijs).

En ja, de circusacts maken indruk. De luchtacrobatiek is adembenemend, net als een act met ‘pendular poles’. Daarbij klimmen acrobaten in hangende buizen, slingeren en springen, terwijl de palen van links naar rechts zwiepen. Het is een strakke choreografie, waarin de spanning mooi wordt opgebouwd – iets wat in de andere acts nogal eens ontbreekt.

De opbouw van de show laat, in regie van Shana Carroll en Sebastien Soldevila, te wensen over. Het woord ‘subtiel’ komt duidelijk niet in hun woordenboek voor. Aanzwellende muziek zou het hoogtepunt van een act aan moeten kondigen, maar knalt de hele tijd opzwepend uit de speakers. (De soundtrack bestaat uit een eclectische mix van Nina Simone, Sia, Beyonce en U2, gecombineerd met bombastisch Soleil-composities). Verder worden, in de aanloop naar de volgende climax, steeds wel heel veel doelloze rondjes geschaatst.

Met dit soort shows, waarbij het verhaal volledig in dienst staat van het spektakel, wil Cirque du Soleil een breed publiek trekken, en dóet dat ook. Wereldwijd kunnen de producties op miljoenen bezoekers rekenen. In Las Vegas zijn permanent zeven shows te zien; Alegría speelt in Korea en reist dan door naar Japan; Bazzar staat momenteel in Brazilië. En nu kan het Nederlandse publiek zich, popcorn bij de hand, vergapen aan de verwarrende fantasiewereld van Crystal, waarin spektakel nooit ver weg is.

Circustheater Cirque du Soleil: Crystal Gezien: Ahoy, Rotterdam, 22/9. Nog t/m 25/9. Inl: cirquedusoleil.com/crystal ●●●●●