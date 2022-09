Bhutan heropent grenzen voor toerisme, rekent forse dagelijkse taks

Biologisch verbouwde honing, thee en kurkuma en een lokale simkaart: toeristen die vrijdag aankwamen in het Aziatische land Bhutan, kregen een pakket cadeautjes. Deze internationale reizigers bezoeken als eersten sinds tweeënhalf jaar tijd het koninkrijk, dat ingeklemd ligt tussen China en India. Hun aankomst markeert de verlichting van het inreisverbod dat vanwege de coronapandemie werd ingesteld. De regering van Bhutan hoopt dat het toerisme, een belangrijke inkomstenbron, weer op gang komt.

Er geldt geen quarantaineperiode voor toeristen van buiten Bhutan. Maar degenen die willen komen, moeten daar wel wat voor over hebben: ze moeten een dagelijkse vergoeding van 200 dollar (ongeveer 205 euro) betalen, een zogeheten ‘Duurzaam Ontwikkelingstarief’. Met de opbrengsten van dat tarief zouden projecten voor duurzame ontwikkeling en onderhoud van wandelpaden en faciliteiten worden bekostigd. Bovendien wordt zo de CO 2 voetafdruk van toeristen gecompenseerd, zo zegt de overheid.

In Bhutan gold al een extra bijdrage voor bezoekers, maar die werd in juni, vooruitlopend op het heropenen van de grenzen, verhoogd naar het nieuwe bedrag. Bhutan ziet bezoekers graag komen – maar wel mensen die „bewust bijdragen aan Bhutans economische, sociale en culturele ontwikkeling”.

Bhutan gooide in maart 2020 de grenzen dicht voor buitenlanders, nadat het eerste coronageval werd geconstateerd. In de jaren die volgden, registreerden de zorgautoriteiten van het land 61.000 besmettingen, 21 met een dodelijke afloop, op een totale populatie die net onder de 800.000 ligt. Er werd een zeer effectieve vaccinatiecampagne opgetuigd, met hulp van vaccinaties gedoneerd door buurland India. De keuze voor die bescherming zorgde wel voor economische krimp.

Band met de wereld

In de drie jaar vóór Covid had het toerisme ieder jaar gemiddeld 84 miljoen dollar opgebracht voor de economie van Bhutan, volgens cijfers van de sector. De directeur van de brancheorganisatie (TCB) stelde in een persconferentie op het enige internationale vliegveld, dat toerisme wordt gezien als „meer dan alleen een transactie”, citeert persbureau Reuters. Voor het land is het dé manier om „aansluiting met de hele wereld te houden” en goodwill te kweken binnen de internationale gemeenschap.

Vrijdag werd bekend dat Japan ook de regels voor buitenlandse reizigers versoepelt. Vanaf oktober mogen individuele reizigers en reizigers zonder visum het land weer in, zo heeft premier Fumio Kishida aangekondigd in een toespraak in New York. Sinds deze zomer werden groepsreizen al wel toegelaten. Volgens het Japanse persbureau Kyodo News moeten toeristen drie vaccinaties hebben gehad of een negatief testresultaat kunnen overhandigen om toegang tot het land te krijgen.

