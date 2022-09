Antidopingautoriteit zet pijnstiller tramadol op verboden lijst

Vanaf 2024 is het verboden om de pijnstiller tramadol te gebruiken bij sportwedstrijden. Dat heeft de wereldwijde antidopingautoriteit WADA vrijdag bekendgemaakt. In de wielersport was het middel al niet toegestaan.

De WADA monitort het gebruik van tramadol sinds 2012, om erachter te komen of het in de topsport wordt misbruikt. Dat is het geval, concludeert de autoriteit nu: „gegevens die in het monitoringprogramma zijn verzameld, wijzen erop dat het in significante mate wordt gebruikt bij sport.” Behalve oneerlijke competitie brengt het middel verslavingsrisico’s met zich mee, schrijft de WADA.

De sportwereld krijgt een jaar om zich op het verbod voor te bereiden. In die tijd kan het verbod onder de aandacht worden gebracht bij atleten en sportartsen, en kunnen wetenschappers de dopingtests aanpassen.

Uitslag geschrapt

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana werd deze zomer betrapt op het gebruik van Tramadol in twee etappes van de Tour de France. Zijn uitslagen in de ronde zijn daarom geschrapt, en hij trok zich terug uit de Vuelta om de uitspraak aan te vechten.

Chris Kirkland, voormalig keeper bij Liverpool, zei in juli tegen The Guardian dat hij vanwege een verslaving aan tramadol suicidale gedachtes kreeg. „Ik wist niet meer wie ik was, kon me niet meer herinneren waar ik woonde.”

