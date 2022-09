AD mag vanaf oktober weer aanwezig zijn bij Marengoproces

Het Algemeen Dagblad mag vanaf 1 oktober weer aanwezig zijn bij zittingen in het Marengoproces. Dat melden de krant en de rechtbank Amsterdam vrijdag, na een gesprek tussen hoofdredacteur Rennie Rijpma en het gerechtsbestuur van de rechtbank. De maatregel die het AD half juli werd opgelegd, wordt daarmee drie maanden eerder dan aangekondigd weer ingetrokken.

Eind juni zond het AD abusievelijk livebeelden vanuit de rechtszaal uit via zijn website. De beelden zouden volgens de rechtbank „ongeveer een uur” te zien zijn geweest, volgens de krant ging het om „enkele minuten”. Namen van betrokkenen waren ongecensureerd te zien. Dat gebeurde volgens het AD door een „interne fout” die meteen hersteld is toen de uitzending ontdekt werd. De rechtbank besloot de krant uit de zittingen te weren tot eind december.

Het rechtbankbesluit zorgde voor veel kritiek. Bestuursvoorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff, noemde de stap in een brief aan de rechtbank een „niet te aanvaarden aantasting van de journalistiek” en „ongepast”. Hoewel de fout van het AD „ernstig” was, had het genootschap „geen begrip voor de zwaarte van de genomen maatregel”. Bij het gesprek tussen het AD en de rechtbank waren ook afvaardigingen van het genootschap en de Nederlandse Vereniging van Journalisten aanwezig.

Volgens de rechtbank vond het gesprek tussen haar eigen bestuur en de AD-hoofdredacteur plaats „naar aanleiding van de commotie die is ontstaan” rondom de aankondiging van de maatregel deze zomer. Het bestuur vindt de overtreding van het AD nog steeds „ernstig” en blijft erbij dat alleen een waarschuwing niet voldoende was geweest. Maar in het gesprek is het begrip voor de gevolgen voor de verslaggeving door de krant „verdiept”, waardoor het bestuur de maatregel minder zwaar heeft willen maken.