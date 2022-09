ACM: Meerdere energiebedrijven te laat met melden tariefverhoging

Meerdere energiebedrijven hebben hun klanten te laat laten weten dat ze hun energietarieven per 1 oktober verhogen. Dat bevestigt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan NRC na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Volgens de ACM hadden de bedrijven, waarvan sommigen pas deze week aankondigden hun tarieven per 1 oktober te verhogen, dat dertig dagen van tevoren moeten doen.

De toezichthouder kreeg veel vragen van klanten van energiebedrijven naar aanleiding van de plotselinge verhogingen. Zij kunnen bezwaar maken, zegt een woordvoerder van de ACM. Dat er sprake is van een energiecrisis zou geen excuus mogen zijn. „Deze termijn is wettelijk vastgelegd. Het gaat niet om het bedrag zelf, maar om wanneer de tariefverhogingen zijn aangekondigd”, aldus de ACM.

Drie energiemaatschappijen die de regels overtraden zijn Eneco, Greenchoice en Essent. In het geval van Essent werd de verhoging per 1 oktober afgelopen dinsdag aangekondigd. In een identieke reactie zeggen Eneco en Greenchoice „nieuwe tarieven uiterlijk 10 dagen van tevoren” aan te kondigen, conform de eigen algemene voorwaarden. De bedrijven gaan in gesprek met de ACM om meer duidelijkheid te krijgen. Essent heeft tot op heden nog niet gereageerd op de ACM.

