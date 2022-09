Zelfgeschreven software houdt bloedsuiker beter op peil

Een automatische insulinepomp die wordt bestuurd door een algoritme dat is geschreven door patiënten zelf, houdt de bloedsuikerspiegel van patiënten met diabetes type 1 beter onder controle dan een simpeler pomp zonder slimme software. Dat laat een studie uit Nieuw Zeeland zien die onlangs verscheen in The New England Journal of Medicine. Aan de studie deden 49 volwassenen en 48 kinderen met diabetes type 1 mee.

Met de versie van de automatische insulinepomp die draaide op open source software, bleven deelnemers per dag drie uur en 21 minuten langer op het gewenste glucoseniveau dan de mensen met de simpelere pomp. Het is voor het eerst dat is onderzocht hoe goed dit soort door particulieren ontwikkelde software voor insulinepompen werkt.

Het doel van de insulinepompen is het glucosegehalte in het bloed van patiënten zo lang en constant mogelijk binnen het gezonde bereik te houden, meer dan 70 procent van de dag.

Verademing

Mensen met diabetes type 1 maken zelf geen insuline, het hormoon dat glucose uit het bloed naar de spieren verplaatst zodra de bloedsuikerspiegel te hoog wordt. Zij moeten dus kunstmatig hun bloedsuiker op peil houden. Dat kan door zichzelf insuline in te spuiten of door een insulinepomp te gebruiken.

Voor diabetes-patiënten is het bewerkelijk om hun bloedsuikerspiegel de hele dag te moeten meten en onder controle te houden. De ontwikkeling van insulinepompen met sensor was daarom een verademing voor patiënten. Daarbij meet een sensor op de buik of bovenarm het bloedsuikergehalte, en kan een patiënt op een insulinepomp aangeven hoeveel insuline die moet afgeven. De pomp is met een slangetje verbonden met het lichaam.

Automatische insulinepompen zijn nog praktischer. Die bestaan meestal uit drie delen: een insulinepomp, een bloedglucosesensor en een aansturend algoritme. Dat algoritme registreert de gegevens van de glucosemeter en vertelt de insulinepomp hoeveel insuline moet worden toegediend. Het in de studie gebruikte apparaat, met een door patiënten zelf aangepast algoritme, kan trends voorspellen en elke vijf minuten de insulinedosis daar op aanpassen, zowel bij te hoge als te lage waardes. De insulinepompen met sensor die de controlegroep gebruikte, kan dat niet. Die werken alleen in real-time en kunnen de bloedsuikerspiegel niet voorspellen.

Complicaties

De wetenschappers uit Nieuw-Zeeland hebben in de nieuwe studie voor de eerste keer een open source automatische insulinepomp vergeleken met een reguliere insulinepomp met sensor. Ze kozen voor de eerste open source toepassing, die in 2014 door een Amerikaanse patiënte ontwikkeld is. Conclusie: dit systeem houdt de glucosewaarden van diabetes type 1-patienten langer in balans dan een reguliere pomp zonder slimme software. Dit was vooral ’s nachts bij volwassenen merkbaar. Ook de kans op problemen en complicaties was lager.

Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en Clinical Research Director bij Diabeter Rotterdam, een in diabetes type 1 gespecialiseerde kliniek, is blij met het onderzoek. „Het onderstreept dat de door patiënten ontwikkelde behandeling niet alleen goed en veilig is, maar geeft ook een enorme boost aan de verdere ontwikkeling van automatische systemen. Nu al zien we dat daarmee veel betere uitkomsten worden gehaald en een betere kwaliteit van leven mogelijk is. Dat zorgt straks voor veel minder ernstige complicaties. Net als bij de komst van de smartphone is zulke nieuwe technologie misschien even wennen, maar dit is de beste behandeling en die zal verder groeien naar een technische genezing van type 1 diabetes.”