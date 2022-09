Zeker 34 doden na omslaan Libanese migrantenboot bij Syrië

Zeker 34 mensen zijn omgekomen nadat hun boot in Syrische wateren was omgeslagen. Volgens de Syrische kustwacht gaat het om migranten die enkele dagen geleden uit het noorden van Libanon waren vertrokken. Het gaat om een van de dodelijkste incidenten met Libanese migranten in jaren.

Volgens de Syrische autoriteiten zaten er mensen van verschillende nationaliteiten aan boord van het schip, die waarschijnlijk omsloeg door een combinatie van harde wind en hoge golven op de open zee. Er zou nog naar overlevenden gezocht worden, iets wat bemoeilijkt wordt door de uitdagende weersomstandigheden. Hoeveel mensen in totaal op de boot zaten is nog onduidelijk, al citeren Syrische staatsmedia een opvarende die spreekt van 150 mensen aan boord. Veertien opvarenden zijn in veiligheid gebracht.

De afgelopen jaren neemt de illegale migratie vanuit Libanon sterk toe. Libanezen, Syriërs en Palestijnen proberen het land te ontvluchten vanwege de economische malaise in het Noord-Afrikaanse land. De waarde van de nationale munt is enorm gekelderd, er heerst een grote werkloosheid in het land en de extreme armoede is flink toegenomen. Daarnaast heerst er grote politieke instabiliteit, waardoor inwoners van het land hun heil elders zoeken.

Volgens persbureau Reuters is het aantal mensen dat Libanon over zee heeft verlaten in 2021 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste half jaar van 2022 was sprake van een stijging van 70 procent in het aantal bootvluchtelingen ten opzichte van 2021. Eerder deze week brachten Libanese autoriteiten tientallen migranten in veiligheid nadat de motor van hun boot op zee was uitgevallen.