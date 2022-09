Voor dit sterreneten gingen de vitrines open

Al die prachtige gebruikskeramiek in glazen vitrines. Als conservator van Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden heeft het Karin Gaillard altijd een beetje gestoord. Uiteraard, zegt ze, is het de taak van een museum om de schoonheid van de stukken te tonen en dit culturele erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren. Maar even belangrijk vindt ze het om de oorspronkelijke functie van keramiek bij het publiek levend te houden.

Keramiek is in principe niet gemaakt om met speciale handschoenen als relikwieën te behandelen, zegt ze. In bijna alle culturen zijn borden, schalen, potten en kommen van gebakken klei bedoeld voor het bewaren, bereiden en opdienen van voedsel.

Toen haar pensioendatum naderde bedacht Gaillard een stoutmoedig plan om nog één keer de „culinaire beleving van keramiek” voor het voetlicht te brengen. Inspiratie voor haar idee deed ze twaalf jaar geleden op bij een bezoek aan een Japans privémuseum. In de museumshop lag een boekje met foto’s van een groot aantal stukken van de zeventiende-eeuwse pottenbakker Ogata Kenzan. Op elk van de driehonderd jaar oude schaaltjes en kommetjes lag iets bijzonders: een gegrild visje, een paar knolraapjes, een stuk watermeloen. De durf om zo met museumstukken om te gaan, daar raakte Gaillard niet over uitgesproken. Later begreep ze dat de eigenaar van het museum de even zeldzame als kostbare Kenzan-keramiek thuis gewoon in gebruik had.

Vijf jaar geleden presenteerde Gaillard, die twintig jaar bij het Princessehof werkte, haar afscheidsplan voor het museum: een kookboek. Ze wilde sterrenkoks uit binnen- en buitenland uitnodigen om zich te laten inspireren door een topstuk uit de collectie van het Princessehof. Hun gerechten zouden op de betreffende borden en schalen worden opgediend en gefotografeerd.