Verenigd Koninkrijk heft verbod op fracking op om energiecrisis te verlichten

De onlangs aangetreden Britse regering heeft het verbod op fracking in Engeland opgeheven. Dat heeft de nieuwe minister van Economische Zaken en Energie Jacob Rees-Mogg donderdag aangekondigd, melden Britse media. Met de maatregel hoopt de regering het nijpende tekort aan energie in het land te verlichten.

Bij fracking wordt water, zand of chemicaliën onder hoge druk in de aarde gespoten om vervolgens gas vrij te maken. Het verbod op de controversiële methode was twee jaar geleden ingesteld door de regering van Boris Johnson, nadat er lichte aardbevingen waren waargenomen bij een frackingmijn in Lancashire. Inwoners van het graafschap meldden dat ze schade aan hun huizen hadden door de trillingen. Internationaal is er al langer weerstand tegen fracking, omdat het zou kunnen zorgen voor vervuild grondwater en schade aan natuurgebieden.

Zoals meerdere Europese landen kampt het Verenigd Koninkrijk met een zware energiecrisis en zoekt het naar manieren om de binnenlandse schaliegasvoorraad aan te boren. Bij haar aantreden kondigde premier Liz Truss al aan dat ze het verbod zou opheffen. Volgens energieminister Rees-Mogg moet men „alle wegen verkennen” op het gebied van binnenlandse energiewinning. Eerder kondigde Truss al aan Britse huishoudens te gaan compenseren voor hun almaar oplopende energierekeningen. Of het opheffen van het verbod noodlijdende huishoudens op korte termijn helpt, wordt betwijfeld: experts schatten dat het maanden kan duren voordat de frackinglocaties de Britse energievoorziening van een impuls kunnen voorzien.

Onafhankelijk van buitenland

De huidige energieprijzen zijn echter niet de enige reden dat de regering zoekt naar binnenlandse energiebronnen. Begin september kondigde Truss in het Lagerhuis aan dat zij wil dat het Verenigd Koninkrijk in 2040 niet langer afhankelijk is van buitenlandse energie. Behalve het verlenen van frackinglicenties wil de regering de olie- en gasproductie in de Noordzee verhogen en meer inzetten op de bouw van zonne- en windenergieparken.

Het opheffen van het verbod kan op stevige oppositie rekenen. Onder meer de regeringen van Schotland en Wales zijn tegen fracking, net als oppositiepartij Labour. Ook binnen de Conservatieve partij bestaat weerstand tegen de gaswinningmethode, met name van parlementariërs uit districten waar frackinglicenties verleend zullen worden. Volgens The Guardian zijn inmiddels 151 licenties verleend op plekken die aan beschermde natuurgebieden grenzen of deze deels overlappen.