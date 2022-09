Utrecht komt met persoonsgerichte aanpak overlastgevers CS, ziet stijging aandeel veiligelanders

Utrecht tuigt in samenwerking met de rijksoverheid en partijen uit de asielketen een persoonsgerichte aanpak op om overlast tegen te gaan op en rond station Utrecht Centraal. Burgemeester Sharon Dijksma (PvdA) spreekt donderdag in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad van een sterke stijging van het aantal overlast veroorzakende veiligelanders, migranten die weinig kans maken op een asielvergunning.

Volgens Dijksma is „sinds langere tijd” sprake een zorgelijk patroon van „stevige overlast, intimidatie en geweldsincidenten”, met name onder het ‘Bollendak’, het overdekte deel van het Utrechtse Stationsplein. De afgelopen weken vonden er onder meer steekincidenten plaats. Behalve veiligelanders wijst Dijksma naar drugs- en alcoholverslaafden en arbeidsmigranten uit andere EU-landen.

Voor de persoonsgerichte aanpak zijn in eerste instantie zo’n vijftig overlastgevende vreemdelingen geselecteerd. Als zij onrechtmatig in Nederland verblijven, wil Dijksma laten beoordelen of gedwongen of vrijwillig vertrek uit Nederland mogelijk is, ondanks dat dat „zeer ingewikkeld” is. De Utrechtse burgemeester schrijft dat „meer maatwerk en sterke samenwerking met het Rijk” nodig zijn, onder meer omdat de overlast gevende vreemdelingen zich snel door Nederland zouden verplaatsen.

Dijksma kondigde ook andere maatregelen aan. Zo zet Utrecht meer agenten en handhavers in op en rond Stationsplein, wordt de beveiliging in winkelcentrum Hoog Catharijne opgeschroefd en wil de burgemeester ervoor zorgen dat overlastgevers een tijdelijk gebiedsverbod opgelegd kan worden.