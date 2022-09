Sociale media in Iran geblokkeerd na protesten tegen zedenpolitie

Instagram en Whatsapp zijn woensdagavond geblokkeerd door de Iraanse overheid, melden internationale persbureaus. De blokkade volgt op protesten vanwege de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de zedenpolitie werd gearresteerd omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zou hebben gehouden. Andere sociale media, zoals Facebook, Twitter en Youtube, waren voor Iraniërs al beperkt toegankelijk.

In vijftien Iraanse steden waren deze week protesten. In sommige gevallen kwam het tot confrontaties met de politie, waarbij volgens de Iranese overheid elf mensen zijn omgekomen. Filmpjes verspreidden zich op internet van Iraanse vrouwen die hun hoofddoek op een vuur gooiden of hun haar afknipten als reactie op de dood van Amini.

Amini werd vorige week dinsdag gearresteerd door de zedenpolitie, volgens sommige berichten omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg. Ooggetuigen zeggen tegen Amnesty International dat ze werd geslagen en hardhandig naar een cel werd gebracht. Enkele uren later werd Amini in coma naar het ziekenhuis gebracht, waar ze na drie dagen overleed.

De Iraanse Revolutionaire Garde, waar de zedenpolitie onder valt, riep de rechterlijke macht van het land donderdag volgens persbureau Reuters op „mensen die nepnieuws en geruchten verspreiden” te vervolgen. Volgens de Garde zouden deze mensen de „psychologische veiligheid” van de samenleving in gevaar brengen. De politie ontkent verantwoordelijkheid voor het overlijden van Amini, maar president Ebrahim Raisi heeft toch een onderzoek aangekondigd.

Blokkades omzeilen

Sinds het begin van de protesten zijn internetverbindingen al langzamer, schrijft persbureau AFP. Het is niet helemaal onmogelijk voor Iraniërs om sociale media te bereiken: met behulp van VPN-verbindingen kunnen ze de censuur omzeilen.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak woensdag zijn steun uit voor de protesten in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. „We staan achter de dappere burgers en dappere vrouwen van Iran die op dit moment demonstreren om hun basisrechten te verwerven.”

Ook president Raisi sprak woensdag in de Algemene Vergadering. Daar bekritiseerde hij volgens The New York Times de „dubbele standaarden” van andere landen op het gebied van mensenrechten. Hij wees bijvoorbeeld op Canada, waar vorig jaar graven van inheemse kinderen werden gevonden rondom voormalige scholen. „Wij verdedigen het gevecht tegen onrecht.”

