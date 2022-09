Rutte antwoordt Kamer op tweede dag Algemene Beschouwingen

Mensen met warmtepomp nog kwetsbaar Gisteren groeide de kritiek vanuit energiezuinig Nederland op het prijsplafond voor energierekeningen. De kritiek kwam met name vanuit warmtepompgebruikers. Die hebben het gevoel dat juíst duurzame energiegebruikers nu niet worden meegenomen in de overheidssteun. Waarom? Een warmtepomp heeft geen gas nodig om een huis te verwarmen. Het is een verwarmingssysteem dat elektriciteit gebruikt om warmte uit de lucht, bodem of het grondwater te halen. Het aantal warmtepompen in Nederland stijgt snel. In 2020 waren er zo’n 240.000 warmtepompen in Nederland. Niet alleen bij huishoudens, ook bij bedrijven. Het voordeel is: warmte is niet meer afhankelijk van gas. Het nadeel: je verbruikt meer elektriciteit. Aangezien het prijsplafond voor energierekeningen uitgaat van een gemiddeld verbruik, kan het zo zijn dat juist mensen met een warmtepomp minder gedekt zijn door het prijsplafond omdat ze bovengemiddeld veel energie gebruiken. Nilüfer Gündoğan (zelfstandig Kamerlid, voormalig Volt) vraagt zich af of het prijsplafond niet té generiek is. Mark Rutte: “We hebben het onder schot, maar we kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat het gaat lukken.” Het kabinet moet later nog kijken of er een manier is om ook deze groep te beschermen. Vooralsnog is dat niet aan de orde.

Prijsplafond kon niet eerder, benadrukt Rutte Het debat is bijna twee uur onderweg, en we zitten nog altijd in het staartje van de inleiding van de minister-president. Premier Rutte krijgt de kritiek dat het energieplafond eerder ingevoerd had moeten worden. Gisteren zei fractievoorzitter Sophie Hermans (VVD) daar nog over: „Had het sneller gekund en gemoeten? Ik denk dat het antwoord ja moet zijn.” De premier zegt vandaag wederom dat het niet eerder kón. Hij houdt daarmee vast aan het argument dat minister Rob Jetten (Klimaat, D66) eerder maakte: een prijsplafond voor energierekeningen zou niet mogen van de Brussel: ongeoorloofde staatssteun. Tót 14 september in ieder geval, op die dag zou Brussel hebben bepaald dat het compenseren van energieprijzen wel kon. Gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen merkte Jesse Klaver (GroenLinks) echter op dat uit de gesprekken die hij voor de zomer had gevoerd bleek dat het wél kon. En ook uit bronnen uit de Europese Commmissie zeiden tegen verschillende media dat een prijsplafond wél eerder mogelijk was. Al in oktober vorig jaar zou dat mogelijk zijn geworden. Frankrijk heeft daar toen gebruik van gemaakt. Rutte vindt achteraf dat hij eerder had moeten overleggen in Brussel over een prijsplafond en de verruiming van mogelijkheden daartoe in de Europese regelgeving.

Oppositie vindt prijsplafond te beperkt, Rutte vindt het een goed begin De meeste interrupties in het eerste uur van het debat zetten vraagtekens bij het prijsplafond voor energierekeningen, dat het kabinet op de valreep vóór Prinsjesdag presenteerde. Attje Kuiken (PvdA) roept Rutte op het prijsplafond ‘goed te doen’. Jesse Klaver (GroenLinks) zegt: „Ik schrik van de uitwerking van het prijsplafond.” Omdat veel groepen in Nederland geen baat zullen hebben bij de maatregelen. Ook Sylvana Simons (Bij1) zegt dat veel mensen niet in het vakje van ‘normale, gemiddelde’ mensen vallen waarop de koopkrachtmaatregelen zijn gebaseerd en Geert Wilders (PVV) vraagt ongeduldig of er dit jaar nog meer komt „om mensen te helpen.” En ook Lilian Marijnissen heeft het over mensen in ‘tochtige tussenwoningen’ die niet beschermd worden. De Kamerleden refereren daarmee naar twee groepen die geen of weinig baat zullen hebben bij het prijsplafond. Ten eerste: kleine bedrijven en organisaties die veel energie gebruiken, zoals bakkerijen. En ten tweede: armere bevolkingslagen met een hoog energieverbruik. De reden dat deze laatste groep geen baat bij het prijsplafond is, is dat het prijsplafond tot een gemiddeld verbruik geldt. Daarboven betalen consumenten de marktprijs. Mensen die veel gas gebruiken en weinig verdienen kunnen daardoor alsnog in de problemen komen. Rutte zegt tegen Sylvana Simons dat ‘precisie’ heel moeilijk is als je 17 miljoen mensen wil helpen. Dan moet je het globaal houden. Ook geeft hij aan dat hij „zelf ook meer wil doen” dit jaar. Dit is echter wel een goed begin. Dan stapt Freek Jansen (FVD) naar de microfoon. Hij wil praten over de inbreng van zijn partijgenoot Thierry Baudet gisteren. Voorzitter Vera Bergkamp kapt hem snel af. Hij mag wel een vraag stellen: Sigrid Kaag heeft gezegd dat Baudet uitspraken deed „namens een dictator”, is Rutte het daarmee eens. Het antwoord is ja. Sterker nog: „Ik vond haar nog mild.” Lilian Marijnissen (SP): „Dat was weer het hoofdstuk van de dictators en de spionnen.” Terug naar de koopkracht. Freek Jansen vervangt Baudet vandaag. Hij wil het weer over gisteren hebben. Bergkamp wil dat niet. Rumoer in het rechtervak in de zaal, met FvD en PVV. ‘Ssst’, zegt Bergkamp. ‘Ja wat ssssst’, wordt geroepen. — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) September 22, 2022

Baudet afwezig bij tweede dag Algemene Politieke Beschouwingen Gisteren liep het hele kabinet de Kamer uit omdat Thierry Baudet insinueerde dat minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) een spion was. Kamerlid Wybren van Haga keurt de persoonlijke belediging af, maar vond het weglopen van het kabinet een politieke blunder. Ook vond hij dat VVD-minister Dilan Yesilgöz óók persoonlijke beledigingen uitte in haar HJ Schoo-lezing. Vooral het feit dat Van Haga zelf een „onwelriekende reuzel” genoemd werd, kon niet volgens het Kamerlid door de beugel. Rutte vond dat Yesilgöz een goede toespraak had gehouden. Hij zou tegen Wybren van Haga willen zeggen: „Niet zo happen!” De Kamerleden slaan op hun tafels. De uitspraken van Baudet zijn iets anders volgens Rutte. Een kolossaal verschil. „Dit ging over alle grenzen”. En toen Kaag opstond: „keken we elkaar en dachten we: we laten haar niet alleen vertrekken, dat doen we als team. Ik ben ontzettend blij dat we dat gedaan hebben”. Weer wordt er geroffeld. Baudet is overigens niet aanwezig bij het debat vandaag, laat zijn woordvoerder weten via ANP. Zijn vrouw staat op het punt om te bevallen. Dat was ook de reden dat hij gisteren eerder mocht spreken. Zijn collega en FVD-Kamerlid Freek Jansen zal het woord in plaats van hem voeren, vandaag.

Rutte: ruimte voor maatregelingen koopkracht „Er is maar één uitspraak die de minister-president moet doen: whatever it takes”, zegt Jesse Klaver (Groen Links) tegen premier Mark Rutte in de eerste interruptie van de dag. Mark Rutte heeft net gezegd dat er nog ruimte is voor maatregelen om de koopkracht te stimuleren. De plannen zijn nog niet af. De vroege woordenwisseling zet de toon voor de rest van het debat - het zal net zoals gisteren voornamelijk gaan om de koopkrachtmaatregelen in de begroting, en het later aangekondigde prijsplafond voor energierekeningen. Rutte begon zijn inleiding met Oekraïne en de „Russische agressie”. Daarvoor was er al inflatie, maar door de oorlog is die de „de pan uit gerezen”. Er is een „directe lijn” tussen de oorlog en de prijsstijgingen. Hij echoot daarmee wat zijn VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans gisteren tegen Caroline van der Plas zei. Ook benoemt Rutte kort de maatschappelijke onrust in Nederland, als gevolg van de stikstofcrisis. Volgens Rutte gaat het ook over iets dieper liggends: een kloof tussen stad en platteland. Al voordat de inleiding van Rutte afgerond is, staan er vijf Kamerleden te wachten bij de interruptiemicrofoon.