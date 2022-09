Ruim 45 miljard dollar aan verzekeringsfraude in VS tijdens pandemie

Fraudeurs hebben tijdens de pandemie in de Verenigde Staten voor zo’n 45,6 miljard dollar aan werkloosheidsuitkeringen illegaal opgestreken. Dat meldt een federale arbeidsautoriteit in de VS, schrijft de Washington Post en internationale persbureaus. Het bedrag ligt fors hoger dan de 16 miljard dollar die autoriteiten vorig jaar ontdekten.

Het toeslagenprogramma werd in de eerste maanden van de pandemie opgezet onder de regering van Donald Trump met als doel circa 57 miljoen gezinnen te helpen. Naast dat de toeslagen steeds hoger werden, kwamen ook steeds meer mensen, zoals flexwerkers, in aanmerking voor de uitkeringen. Doordat het aantal werklozen in de Verenigde Staten ook toenam, werd in totaal bijna 900 miljard dollar aan werkloosheidsuitkeringen betaald tijdens de pandemie.

Niet iedereen die een uitkering ontving, had daar echter recht op. In honderdduizenden gevallen werd gebruik gemaakt van de sofinummers van overleden mensen om een uitkering aan te vragen. Andere oplichters zouden aanvragen in meerdere staten hebben gedaan of gebruikten de identiteit van gevangenen, terwijl deze groep geen recht had op een uitkering.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid werden federale werkloosheidsbureaus overvallen door de hoge werkloosheid tijdens de pandemie en was er sprake van een slechte administratie, onderbetaald personeel en verouderde computers om aanvragen op te verwerken. De autoriteiten verwachten dat het miljardenbedrag de komende weken nog stijgt naarmate onderzoek naar de fraude verder vordert. Inmiddels zijn duizend Amerikanen aangeklaagd voor verzekeringsfraude tijdens de pandemie.