Regering Nieuw-Zeeland wil wollige ambtenarentaal verbieden

Één zin, zevenennegentig woorden. Het leek alsof minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) als bij een middelbare schoolverslag een minimum aantal woorden moesten aantikken, toen ze vorige week de Kamerbrief schreven waarin ze bekendmaakten miljoenen euro’s te gaan investeren in de jeugdzorg.

„Tegelijkertijd noodzaakt de actuele problematiek in de huidige jeugdbescherming ons om te focussen, en daarom moeten proeftuinen en de acties van het programma die zien op beleidsontwikkeling, onderzoek en de ondersteuning van de proeftuinen als eerste gericht zijn en zo veel mogelijk effect hebben op verbeteringen in de kind- en gezinsbescherming gezien de problematiek in de huidige jeugdbeschermingsketen, waarbij wij ons realiseren dat de brede blik op volwassenenproblematiek en het daarvoor ontwikkelde instrumentarium juist kan bijdragen aan de oplossing van de problematiek van ouders in een gezin evenals het voorkomen van de intergenerationele overdracht van de problematiek.”

‘Wollige ambtenarentaal’ kan zo in het rijtje pleonasmen, bekend van woordencombinaties ‘witte sneeuw’, ‘aanwezige bezoekers’ of — controversiëler — ‘klein detail’. In navolging van Nederland bindt ook de Nieuw-Zeelandse overheid de strijd ertegen aan. Een nieuwe wet moet ambtenaren ertoe dwingen alleen nog te communiceren in eenvoudige en begrijpelijke taal, meldt de Britse krant The Guardian donderdag.

Daffodils

Het controversiële wetsvoorstel leidde tot een kleurrijk debat in het Nieuw-Zeelandse parlement. Parlementariër Sarah Pallett haalde het iconische gedicht ‘Daffodils’ van de Britse poëet William Wordsworth (1770-1850) aan: „I wandered lonely as a cloud / That floats on high o’er vales and hills, / When all at once I saw a crowd. / A host of golden daffodils…”

„Prachtig”, zei Pallett tijdens een debat over het wetsvoorstel. „Maar eigenlijk zegt hij gewoon: ‘Ik was verdrietig. Ik ging een rondje lopen. Ik zag allemaal mooie narcissen.’ — typisch Wordsworth.” Poëzie en literatuur, dát zijn volgens Pallett geschikte plekken voor ontoegankelijke taal. „Voor overheidsteksten geldt dat niet.”

Mocht de nieuwe wet de laatste stemronde overleven, wanneer is nog niet bekend, dan moet overheidscommunicatie met het volk aan allerlei criteria voldoen. Duidelijk, beknopt, goed gestructureerd en geschikt voor de doelgroep: géén abracadabra meer. „Nieuw-Zeelanders hebben het recht om te begrijpen wat de overheid aan hen vraagt, wat hun rechten zijn en wat de overheid hen is verschuldigd”, zei volksvertegenwoordiger Rachel Boyack, verantwoordelijk voor de wet.

Meer bureaucratie

De criteria klinken logisch, maar laten zich lastig meten. Precies daar zit het probleem, zeggen tegenstanders. Zij vinden dat de wet onduidelijke definities bevat en niet concreet genoeg is. In de woorden van parlementariër Chris Bishop: „De domste wet waar we deze termijn over zullen stemmen.” Toezien op naleving ervan leidt slechts tot extra bureaucratie, vindt hij, terwijl de Nieuw-Zeelandse bevolking er nauwelijks iets van merkt.

In Nederland wordt sinds 2019 gewerkt aan het begrijpelijker maken van overheidsteksten. Raymond Knops, voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rutte III, CDA), richtte daarvoor toen de Direct Duidelijk Brigade op. Reden: 2,5 miljoen Nederlanders hadden moeite overheidsbrieven te ontcijferen. Zij kunnen in de problemen komen, vertelde Knops in AD, bijvoorbeeld doordat ze een rekening niet betalen. „Door duidelijker te communiceren, kan de overheid een hoop ellende besparen.”