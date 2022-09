Prijzen voor gas en licht stijgen flink per 1 oktober, grote verschillen per leverancier

Vanaf 1 oktober gaan de energieprijzen in Nederland flink omhoog. Cijfers van prijsvergelijkers Independer en Gaslicht.com laten zien dat de gasprijzen in sommige gevallen stijgen met meer dan 50 procent. Bij stroom gaat het om stijgingen van rond een derde.

Per leverancier verschillen de prijzen sterk. Een kubieke meter gas is vanaf oktober bij Eneco bijvoorbeeld 3,39 euro, 1,40 euro duurder dan bij Essent (1,99 euro). De stijgingen zijn overigens niet voor alle consumenten hetzelfde, aldus de NOS, die eerder over de cijfers schreef. Prijzen kunnen verschillen afhankelijk van het type contract, kortingen of het instapmoment.

Rusland exporteert sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veel minder gas naar Europa, waardoor de prijzen omhoog zijn geschoten. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was de gemiddelde consumentenprijs van aardgas 35,6 cent per kubieke meter in augustus 2021. Een jaar later lag die prijs op 211,5 cent – een verzesvoudiging.

Lees ook De dalende gasprijs goed nieuws? Was het maar waar