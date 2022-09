Eerder deze week werd bekend dat dit kabinet lage cijfers scoort in het EenVandaag Opiniepanel. En dat is niet verwonderlijk. Enerzijds is Nederland de afgelopen jaren de ene na de andere crisismodus aangepraat. Van de coronacrisis richting stikstofcrisis en van klimaatcrisis naar de asielcrisis en nu richting een energiecrisis. Anderzijds is er een beweging ingezet van Big Society (de Koning sprak in de Troonrede van 2013 nog over de omslag naar een ‘participatiesamenleving’) naar Big State, waarbij we hebben gezien hoe bij opeenvolgende crises de nationale overheid volledig de regie en verantwoordelijkheid naar zich toe heeft getrokken. Dat zagen we bij de financiële crisis, de coronacrisis en nu bij de energiecrisis.

Mark van Ostaijen is als bestuurssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Managing Director van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity.

Ironisch genoeg heeft dit kabinet die cijfers een beetje over zichzelf afgeroepen. Want sociologen weten: ‘doing good, but feeling worse’ – als een overheid de indruk gaat wekken dat zij alle problemen kan oplossen, dan zorgt het uitblijven van een oplossing uiteindelijk voor immense onvrede. Bovendien, als een overheid in de veronderstelling gaat leven dat alle onheil kan worden afgewend, dan slaat het onheil als een boemerang terug op die overheid.

Zo worden doorgaans juist bliksemafleiders vooral getroffen door een inslag. Maar de staat kan helemaal geen onheil afwenden. Integendeel, de staat voegt juist leed toe of, zoals toenmalig minister Piet Hein Donner (Justitie, CDA) stelde bij zijn aftreden na de Schipholbrand: „als de overheid verantwoordelijk wordt voor onze totale veiligheid is onze democratie in gevaar.” En toch is die nationale overheid zo sterk in haar probleemeigenaarschap gaan geloven dat ze na iedere nieuwe oplossing alweer het volgende probleem gaat toe-eigenen.

Olifant

Dat is langzaam het gevolg van vier kabinetten Rutte, waar visie uiteraard wordt gezien als een olifant die je het zicht ontneemt. Inmiddels wordt schrijnend duidelijk wat burgers mogen verwachten als een visie op de grenzen van bestuurlijke handelen ontbreekt. Want als visie ontbreekt en geen grenzen worden gesteld aan optreden bij grotere vraagstukken, is een regering overgeleverd aan het pragmatisme van alledag. Dat levert Realpolitik op, waarin politiek niets meer voorstelt dan probleemmanagement. Als gevolg gaat men grote vraagstukken (zoals oorlogen, geopolitieke verhoudingen, klimaat, duurzaamheid) inpassen binnen het simpele schematische model van problemen en oplossingen. Het is de pragmatiek van de ingenieursmentaliteit die vertrekt vanuit de assumptie dat er voor ieder probleem een oplossing bestaat. En liefst zo klein mogelijk, of zoals hoogleraar Dirk Bezemer stelde in NRC „dit kabinet wil, net als alle andere kabinetten Rutte, de problemen zo klein mogelijk maken. We moeten wel kunnen blijven barbecueën”. Zo wordt binnen dit kabinet voor ieder probleem wel een financiële, technische of proces oplossing (maatregelenpakket, Remkes, energieplafond) gecreëerd. Zo repte ook het coalitieakkoord Rutte IV over „een kabinet dat de grote maatschappelijke problemen oplost”. Het past binnen een ideologie die publicist Evgeny Morozov ‘solutionisme’ noemt, namelijk een ‘heilige’ overtuiging in het oplossen van problemen.

Nu hebben veel politici en bestuurders de mond vol van ‘gewoon problemen oplossen’. Echter is het pijnlijke aan dit probleemoplossing schema dat een probleem nooit voor zichzelf spreekt. Bovendien kunnen veel problemen ook helemaal niet ‘opgelost’ worden. Daarom is het denken in ‘problemen oplossen’ helaas vaak onderdeel van het grotere probleem.

Daarvoor moeten we even stilstaan bij de begrippen die we hiervoor hanteren. Want een ‘oplossing’ is een metafoor, het is beeldspraak die afkomstig is uit de scheikunde. Zo lossen suikerkorrels op in water. Dat fysische proces is een oplossing.

Maar als politici het over een ‘oplossing’ hebben, draagt het de belofte in zich dat er iets uit het zicht verdwijnt. Echter, net als bij de suikerkorrels die zichtbaar in water oplossen en zoetstof toevoegen, voegt een oplossing in de sociale werkelijkheid ook veelal iets toe. Vaak is dat een nieuw probleem. Zo zorgt de standaardoplossing voor fileproblematiek (meer asfalt) voor meer problemen (verkeersongelukken en stikstof), zo kan de aanpak van fraude zorgen voor een Toeslagenaffaire en kan het oplossen van energie- en klimaatdoelstellingen met bijvoorbeeld windmolens voor extreme overlastproblemen zorgen. Uiteindelijk creëren oplossingen vaak nieuwe problemen.

Het denken in ‘problemen oplossen’ is helaas vaak onderdeel van het grotere probleem

Bovendien is die pragmatiek om te denken in het simpele ingenieursschema van oplossingen en problemen bijzonder kenmerkend voor de lege Realpolitik van dit kabinet. Ter illustratie sprak de Koning in de Troonrede van deze week over zes problemen en vijf oplossingen. Als we dat afzetten tegen andere Troonredes deze eeuw is dat een absoluut record, want zo vaak zijn die woorden in de afgelopen tweeëntwintig jaar haast nooit in de Troonrede gebruikt.

En, ter vergelijking, het eerste kabinet-Drees refereerde in 1948, net na de Tweede Wereldoorlog, toch geen eenvoudige periode, aan twee problemen en één oplossing. Met andere woorden, het kenmerkt dit oploskabinet.

Ver weg van vergezichten

Tegelijkertijd illustreert deze Troonrede hoe dit kabinet zichzelf opzadelt met een onvervulbare taak want „de pretentie dat alle maatschappelijke beloften oplosbaar zijn, is een loze belofte. De gedachte dat ieder maatschappelijk probleem verholpen en opgelost kan worden, eindigt bij een deterministisch wereldbeeld”, zoals Donner stelde.

Door ver weg te blijven van vergezichten, van een visie op wat we van elkaar mogen verwachten en van het begrenzen van elkaars verantwoordelijkheden zuigt dit kabinet zichzelf steeds verder vast in het oplossingenmoeras. Ook vanuit de overtuiging dat als problemen eenmaal opgelost zijn, dat het chagrijn vanzelf wegebt. Maar dat is dus helaas een misvatting.

Zodoende snakt dit land naar een verbeeldingsvolle politiek voorbij de lege pragmatiek die vooral problemen toevoegt. Bovendien als dit oploskabinet zo doorgaat, moet het vooral oppassen dat men uiteindelijk niet zichzelf oplost, en weinig meer toevoegt dan enorme nieuwe problemen.

Correctie 22/9 17:23 u. In een eerdere versie van dit artikel werd het oplossen van suiker in water een ‘chemische reactie’ genoemd, dat is hierboven verbeterd.