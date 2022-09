Podcastmakers Gijrath en De Vlieger bieden excuses aan voor verdachtmaking Jaap van Dissel

Podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger hebben woensdag hun excuses aangeboden voor de suggestie dat Jaap van Dissel corrupt is. „Op basis van de bronnen die wij gehad hebben, is Van Dissel zeker niet schuldig aan corruptie”, zegt De Vlieger in de meest recente podcastaflevering. De twee ontkennen dat ze Van Dissel daarvan hebben beschuldigd.

Begin september bespraken Gijrath en De Vlieger een bankafschrift dat erop zou duiden dat de RIVM-directeur 750.000 euro had gekregen van Open Nederland, de stichting die het testen voor toegang regelde. „Dat document is ronduit het bewijs”, zei De Vlieger toen, maar hij voegde eraan toe dat hij „niet honderd procent” zeker wist of het klopte. Een „cadeau aan de Nederlandse media” om verder onderzoek te doen, zo zag De Vlieger de aflevering.

Alternatieve media verspreidden de verdenkingen verder en Gideon van Meijeren, Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie, vroeg er een debat over aan. NRC onderzocht het document en vond het uiterst twijfelachtig: de naam klopte niet met het rekeningnummer, de balans klopte niet en in het adres van de bank stond een tikfout.

Uitnodiging

Het RIVM deed eerst niets tegen het nepafschrift, maar besloot woensdag toch rectificatie te eisen. „Je moet ergens een streep trekken”, zei een woordvoerder tegen NRC. Gijrath en De Vlieger zeggen in hun podcast dat ze een „briefwisseling” hebben gehad met een advocaat van het RIVM. Waar het RIVM precies mee dreigde, is niet bekend.

Gijrath ziet zichzelf ook als slachtoffer, blijkt uit de recente podcastaflevering. „De kans dat we zijn bezwendeld acht ik op dit moment gigantisch.” De Vlieger nodigt Van Dissel als goedmaker uit op zijn bruiloft, aanstaande zaterdag. „Hij zal wel niet komen, maar hij kan als eregast behandeld worden.”

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat het niet mogelijk was geld naar de rekening over te maken. Dat klopte niet: het was wel mogelijk, alleen er kwam een foutmelding dat de combinatie van naam en rekeningnummer niet bestonden. Hierboven is dat aangepast.