Kleur in de babykamer? Nee joh, de millennialouder van nu wil beige, beige en nog meer beige

Op deze zaterdagmiddag is het spitsuur bij Pluisje, een babywinkel in het chique Amsterdam-Zuid met 330.000 Instagramvolgers. De minimalistische zaak lijkt ingericht naar de esthetiek van een antroposofisch kinderfeestje in een Scandinavisch herfstbos: takken, droogbloemen, houten speelgoed, kleding in aardetinten. Een Zuid-Afrikaans expatkoppel bekijkt een baby-overall van 89 euro, ouders in de rij tellen honderden euro’s neer voor minuscule truitjes en schoentjes met dierengezichten. Winkels als deze, die je door de hele Randstad vindt, bieden precies de esthetiek waar millennial-ouders naar smachten.

Want een babykamer in het Instagramtijdperk is beige. Het lijkt alsof trendgevoelige, moderne ouders die actief zijn op sociale media onbekend zijn met primaire kleuren. Wit, grijs of bruintinten domineren – een roestkleur is de wildste uitspatting. In deze babykamers vind je verantwoord houten speelgoed en beige illustraties in beige lijsten.

De ton-sur-tonbabykamers stralen een rustieke, prikkelvrije en ietwat sobere sfeer uit – die ook nog eens heel fotogeniek is. Waar komt deze trend vandaan en waarom klinkt er de laatste tijd kritiek op?

Met alarmerende nieuwskoppen over de staat van de planeet, crisis na crisis en schermen die de hele dag onze aandacht trekken kiezen millennials voor een prikkelvrije cocon voor hun kinderen. Zo ook Melanie Boot (31) uit Amsterdam, die op Pinterest geïnspireerd raakte door de baby-interieurs in aardetinten. „Thuis wil je de rust vinden en je kunnen afsluiten van alle impulsen in de stad.” Voor haar acht weken oude dochtertje koopt ze vooral kleding in beige, wit en grijs. „Ik hou van deze stijl omdat die kalm en genderneutraal is. Het straalt een zekere rust, reinheid en regelmaat uit.”

Ook Kim Middelweerd (32) uit Utrecht zocht online inspiratie toen ze erachter kwam dat ze zwanger was, onder meer bij influencermoeders. „Ik wilde een stijl met weinig prikkels, die bij de rest van het interieur zou passen.” De kamer voor haar inmiddels negen maanden oude dochter is af: visgraatvloer, zandkleurige muur, cappuccinokleurige meubels, beige dekbed en een taupekleurig konijntje.

Middelweerd weet dat deze stijl vooral háár voorkeur is. „Zo’n kind heeft geen idee.” Tijdens de kraamperiode kreeg ze veel cadeaus, waaronder felgekleurde boekjes en speelgoed die niet bij haar interieur passen. „Die berg ik ’s avonds op in een beige mand.”

Op internet worden geregeld grapjes gemaakt over de stijlkeuzes van ‘aesthetic moms’, zoals ze genoemd worden. Zullen de kinderen die in zo’n interieur opgroeien wel leren dat er meer kleuren bestaan dan grijs, wit en bruin? Een populaire meme gaat over een kindje dat voor z’n verjaardag een taart wil met de schreeuwerige opdruk van zijn favoriete tekenfilm, maar vervolgens een ongeglazuurde, met takjes en jute hartjes versierde taart krijgt, in het wit en zandkleur.

Niet iedereen is fan van de trend. Want waarom zou je van zoiets vrolijks als de kindertijd zo’n sobere bedoening maken? Het TikTok-account ‘Sad Beige’ – 180.000 volgers – maakt satirische filmpjes over het fenomeen. Daarin zie je ernstig kijkende kindmodellen met een voice-over die nihilistische teksten uitspreekt (zoals: ‘Het leven is lijden’) bij de reclame voor een prijzige linnen kinderpyjama.

Inferieure opvoedstijl

De Amerikaanse auteur Hayley DeRoche (36) begon het account vorig jaar, nadat ze op online marktplaats Etsy speelgoed voor haar kinderen had gezocht. Het viel haar op dat de marketing voor duur speelgoed vaak zo’n sobere uitstraling had en daar moest ze om lachen. Zo begon ze er satirische filmpjes over te maken.

Toch is DeRoche’s TikTok meer dan een grap, ze heeft ook serieuze kritiek op de beigetrend. „Kleding en speelgoed in deze stijl – hout, aardetinten – wordt gezien als verantwoord. Het stoort mij dat het daarom ook als béter voor een kind wordt gezien, waardoor ouders die hun kinderen wél met plastic en felle kleuren laten opgroeien worden gezien als mensen met een inferieure opvoedstijl”, schrijft DeRoche in een e-mail. Overigens is haar kritiek niet op de ouders zelf gericht, zegt ze, die hebben de beste bedoelingen. Het gaat haar meer om de marketing van de bedrijven die inspelen op de trend.

Aan de stijl zit ook een klasse-element, zegt DeRoche: hij is een stuk duurder dan die je in een goedkopere speelgoedwinkel zou vinden. Doordat de kleding en producten een aura van ‘wellness’ hebben, versterkt door de marketing, vragen bedrijven prijzen die een grote groep ouders buitensluit. Hoewel Melanie Boot „kan lachen” om de grapjes over ‘treurig beige’, herkent zij wat DeRoche beschrijft. „De producten zijn vaak tien keer zo duur. Omdat bedrijven weten dat ouders dat ervoor overhebben. Als ouder wil je het gevoel hebben dat je iets goeds doet.”

Kim Middelweerd sluit zich hierbij aan. „Je wilt niet de moeder zijn die haar kind kermisspeelgoed geeft. Bij mij komt plastic VTech-speelgoed er bijvoorbeeld niet in, apparaatjes met knopjes in felle kleuren. Sowieso merk ik dat mijn dochter zoiets als een brillenkoker reuze interessant vindt. Dan heb ik liever dat ze aan de hand van zoiets eenvoudigs de wereld ontdekt, in plaats van zo’n overprikkelend apparaat.”

Sommige bedrijven, zegt DeRoche, spelen met hun marketing in op de duurzaamheidstrend. „Hout en aardetinten hebben een milieuvriendelijke uitstraling, maar lang niet alle producten in deze stijl zijn daadwerkelijk duurzaam.” In een populair TikTokfilmpje geeft ze als voorbeeld de siliconen stapelkopjes van het merk Mushi. „Die zijn even duurzaam als een goedkope variant van Amazon.”

Nog een vraag die de beige interieurs oproepen: hoe past deze stijl bij de ontwikkeling van een baby? Leren kinderen wel om diepte en contrast te zien in een kamer die havermout met papkleur combineert? Dat vroeg het Britse tijdschrift Wired zich af in een vorig jaar verschenen artikel, waarvoor het sprak met ontwikkelingspsychologen. Die dachten dat het wel meevalt. Wellicht is zo’n beige kamer niet de meest stimulerende omgeving voor een baby, schreef het blad – baby’s houden van contrasten – maar zolang een kind er niet 24 uur per dag im doorbrengt, is er weinig aan de hand.

Intussen heeft DeRoche haar TikTok-roem een goed doel gegeven: ze zamelt online ‘treurig beige’ speelgoed in, om uit te delen aan gezinnen die het wel willen kopen maar er geen geld voor hebben. Ze heeft al 176 pakketjes ontvangen van volgers. „Maar maak je geen zorgen”, schrijft ze: „Er zitten ook een aantal barbies tussen.