Ombudsman NPO begint onderzoek naar Ongehoord Nederland na klachtenregen

Margo Smit, ombudsman van de NPO, gaat onderzoek doen naar Ongehoord Nederland (ON). Aanleiding zijn de ruim 1.900 klachten die zij in een week tijd binnenkreeg over de omroep. De klachtenregen volgde op een item bij ON, waarin werd gesproken over racisme van zwarte mensen jegens witte mensen.

Tegen NRC zegt Smit dat de klachten over ON niet alleen klachten over racisme gaan „maar ook over desinformatie en misinformatie”. Smit benadrukt dat er niets over racisme in de journalistieke code van de NPO staat, maar dat ze omroepen wel aan de waarden van de NPO kan houden. De ombudsman zegt haar onderzoek binnen drie maanden af te ronden. „Daarna is het weer aan de staatssecretaris”, aldus Smit.

Het item, dat ON vorige week donderdag uitzond, betrof een montage van socialemediavideo’s met daarin mishandelingen van witte mensen door zwarte mensen, volgens presentatrice Arlette Adriani om „de minder belichte zijde van racisme” aan te tonen. Context bij de getoonde video’s ontbrak en presentatrice Raisa Blommestijn gebruikte veelvuldig het n-woord en sprak van „blankofobie”. Uit onderzoek van het programma Pointer bleek later dat een racistisch motief ontbrak in alle vier de video’s uit de montage.

Tweede onderzoek in een jaar tijd

Frederieke Leeflang, de voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, liet na de uitzending weten dat ON met het item „de grens van de redactionele vrijheid bereikt” had. Zelf was de omroep zich van geen kwaad bewust. ON stelde in een reactie „niemand [te] willen beledigen” en niets te moeten hebben „van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld”.

In juli kreeg ON al een boete van bijna een ton voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Die boete kwam voort uit een eerder onderzoek van ombudsman Smit, die had geconcludeerd dat de omroep feiten en meningen in zijn programma’s niet genoeg weet te scheiden en fungeert als doorgeefluik.

