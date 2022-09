Nog een teken dat de hausse voorbij is: prijsstijging koopwoning vlakt verder af

Weer een teken dat de hausse op de woningmarkt voorbij is: voor de vierde maand op rij is de prijsstijging van koopwoningen afgevlakt. In augustus waren koopwoningen zelfs 0,1 procent goedkoper dan een maand eerder, meldde het CBS deze donderdag. Op jaarbasis waren woningen bijna 12 procent duurder, terwijl dat een maand eerder nog 14,5 procent was. Gemiddeld kostte een bestaande koopwoning in augustus 446.263 euro.

Makelaarsvereniging NVM maakte in juli ook al melding van minder hard in prijs stijgende koopwoningen. In het tweede kwartaal waren woningen volgens NVM 10,6 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de verschillen in de kwartalen ervoor rond de 20 procent lagen. Ook wordt er minder overboden – en zelfs op of onder de vraagprijs geboden.

Dat de enorme prijsstijgingen voorbij zijn, is niet zo gek: door de rap gestegen hypotheekrentes kunnen kopers minder lenen, terwijl hun maandlasten hoger zijn. De gemiddelde hypotheekrente – alle rentevaste perioden samen – staat nu op 4,04 procent, aldus De Hypotheekshop deze week. Eind januari was dit nog 1,56 procent. Voor een gemiddelde koopwoning zijn de bruto maandlasten in een halfjaar tijd meer dan verdubbeld, terwijl de huizenprijzen stegen of nauwelijks daalden. Intussen is het consumentenvertrouwen naar een dieptepunt gezakt vanwege zorgen over de inflatie en gasrekening.

Twee keer bezichtigen

„Je kunt wel stellen dat men voorzichtiger is geworden”, zegt Robert van Oossanen, makelaar in Amersfoort. „Kijkers komen niet meer in groten getale. Ze kunnen een huis nu vaker een tweede keer bezichtigen, met meer aandacht voor koper en verkoper. Dat is wel weer prettig: we kunnen ons werk beter doen.” Maar: „Een goede woning op een goede locatie doet het nog steeds heel goed. Er zijn nog steeds teleurstellingen.”

Een ‘goede’ woning betekent: geen grote verbouwing nodig, want aannemers zijn moeilijk te krijgen. Ook het energielabel wordt belangrijker gevonden.

Bij verkopers moet Van Oossanen de verwachtingen soms inmiddels wat temperen. „Zij hebben zelf nog de overtuiging dat ze heel veel geld voor hun woning gaan krijgen.”

Hoewel de oplopende hypotheekrente het kopen van een woning voor een grotere groep onbereikbaar heeft gemaakt, is er ook nog altijd een woningtekort. Dat wordt dit jaar geschat op 315.000 woningen, bleek deze week uit een raming van ABF Research. Om dat tekort in te lopen tot een voor de markt wenselijke situatie is de bouw van 150.000 nieuwe huizen nodig. Maar nieuwbouw loopt door allerlei oorzaken stroef: dure grond, ingewikkelde procedures, personeelsgebrek bij gemeentes. ABF verwacht dat het kabinetsdoel om per jaar 100.000 woningen te bouwen, niet wordt gehaald.

De cijfers over de huizenprijzen die CBS in samenwerking met het Kadaster naar buiten brengt, verschillen altijd iets van die van de NVM. Dat komt doordat die eersten uitgaan van het moment van de sleuteloverdracht en makelaarsvereniging NVM van het moment dat de koop rond is – meestal een paar maanden eerder. Terwijl het Kadaster alle eigendomsveranderingen registreert, heeft NVM alleen gegevens van de bij de vereniging aangesloten makelaars (zo’n 70 procent). De NVM komt in oktober met nieuwe kwartaalcijfers over de huizenmarkt.