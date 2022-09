Moeder van Sem Vijverberg weer vrijgelaten, blijft verdachte

De moeder van Sem Vijverberg, de pasgeboren baby die in 2006 dood tussen het riet werd aangetroffen in Doetinchem, wordt weer vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag gemeld in een persbericht. De vrouw blijft wel verdachte.

Toen de vrouw begin september werd aangehouden, was nog niet zeker of ze de moeder van Sem was. Met DNA-onderzoek is inmiddels vastgesteld dat dat wel het geval is. De rechter-commissaris gaat er daarnaast vanuit dat de moeder de baby om het leven heeft gebracht uit angst voor ontdekking van de bevalling, als ze inderdaad de dader zou zijn. Daardoor verandert de verdenking van moord of doodslag naar kindermoord of kinderdoodslag – een lichter vergrijp, waarvoor de moeder niet mag worden vastgehouden.

De moeder is verschillende keren verhoord, schrijft het OM, en zei daarbij dat ze niets meer weet van de zwangerschap of de bevalling. Het OM laat onderzoeken „of en hoe dat mogelijk is” en hoopt er ook achter te komen wie de vader van Sem is.

