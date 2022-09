Middenparijen kiezen niet langer voor inkapselen van extreem rechts

Een paar dagen nadat collega-Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) tijdens een debat tegen hem had gedreigd met ‘tribunalen’ („Uw tijd komt nog wel”), in november vorig jaar, had Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) al vijf doodsbedreigingen binnen. „Via Instagram, een Signal-groep en e-mail, heel specifieke bedreigingen”, vertelt hij. Een bedreiger had onder een verjaardagsfoto van Sjoerdsma geschreven dat hij hoopte dat „ze zoals bij saddam hussein ipv een touw dit keer een riem gaan gebruiken”.

Vorige week was Sjoerdsma aanwezig in de rechtbank in Breda, waar deze bedreiger terechtstond. Het was de tweede rechtszaak die Sjoerdsma in één maand meemaakte. In een tekst die hij voorlas, zei het Kamerlid dat voor hem „duidelijk is door wie verdachte zich heeft laten inspireren”. En hij zei: „Ik trek vandaag een streep. Omdat ik als volksvertegenwoordiger mijn idealen wil blijven uitdragen zonder over mijn schouder te hoeven kijken. En ik merk steeds vaker dat ik dat doe.” De bedreiger kreeg een taakstraf van 120 uur.

Woensdagavond, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), werd FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet het woord ontnomen door Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Baudet noemde St. Antony’s College in Oxford, de universiteit waar minister van Financiën Sigrid Kaag (D66), een opleidingsplek „voor spionnen”. „Het bewijs van de verbondenheid van de geheime diensten, marxisme en de mondiale deep state.”

Ongekend strenge actie

Het kabinet stapte demonstratief op en verliet de plenaire zaal – een unicum in de parlementaire geschiedenis. Baudet mocht de hele avond niet meer spreken, een ongekend strenge sanctie. Onder fractievoorzitters van de middenpartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie was steun te horen over deze maatregel. Na afloop legde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte een verband tussen de bedreigingen aan het adres van Sjoerdsma en die van Kaag. „Woorden doen ertoe.”

Lees ook: Beschouwingen zijn inhoudelijk... tot het incident met Baudet

Te lang heeft het politieke midden rechts-extremisme geaccepteerd, zegt Sjoerd Sjoerdsma. „Ik herinner me discussies over Geert Wilders. VVD en CDA zeiden: we kapselen hem wel in. En links siste: je maakt hem groot als je er tegenin gaat. Het is goed dat er nu een grens is getrokken. De impliciete gedachte van Baudet was dat zij een landverrader is. De ‘inspiratie’ voor hun achterban is levensgevaarlijk. Er heeft al eens een man met een brandende fakkel voor haar huis gestaan.”

Rondom FVD is een paradigma-verschuiving gaande in Den Haag, zo blijkt deze APB. Middenpartijen kiezen niet langer voor inkapseling, zegt onderzoeker Léonie de Jonge, politicoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Ze kiezen voor „het trekken van een grens. Het is niet zozeer confronteren, meer isoleren. Het gaat in de richting van een cordon sanitaire. Ze weigeren in debat te gaan en trekken een streep, zoals in de APB gebeurde.”

Hoe ga je om met extreem-rechts? Een echt antwoord is er nooit gekomen

Al sinds Geert Wilders zich in 2004 afscheidde van de VVD en een eenmansfractie begon, en zeker nu FVD in de coronacrisis is geradicaliseerd, leeft in de Tweede Kamer het dilemma dat Sjoerdsma schetst. Hoe ga je om met radicaal- en extreem-rechts? In debat gaan? Negeren? Inkapselen? Weglachen? Een echt antwoord is er nooit gekomen. Alles is zo’n beetje geprobeerd, zonder succes. De PVV, die zelfs mocht meedoen als gedoogpartner in het kabinet-Rutte I, wist het debat keer op keer te domineren door ophef te creëren. Die ‘stuk rood vlees-strategie’ van Wilders – een term van politiek historicus Koen Vossen – bezorgde de PVV-leider vrij spel.

Post-Fortuyn-tijdperk

Wilders maakte daarbij maximaal gebruik van de ruimte die het post-Fortuyn-tijdperk hem bood in media en politiek, zegt Léonie de Jonge. Zij onderzocht hoe media zijn omgegaan met radicaal-rechts na de moord op Fortuyn. „In politiek en media leefde het idee dat de ideeën van Fortuyn niet gehoord werden. De afgelopen twintig jaar moest daarom alles gezegd kunnen worden. De vraag is alleen of alles dan ook gehoord moet worden. Het gevolg is een normalisering van radicaal-rechts gedachtegoed.”

Normalisering betekent volgens haar niet dat er geen fel debat was over Wilders’ uitspraken, maar dat hij nooit buiten de orde is geplaatst. Ook niet toen hij Kaag vorig jaar beschuldigde van „sympathie met terroristen”. Kaag noemde die uitspraak in het debat „verachtelijk”. De enige formele grens die er ooit is getrokken, was een juridische. Wilders werd in 2020 schuldig bevonden aan groepsbelediging vanwege zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak in 2014. Die uitspraak is vorig jaar door de Hoge Raad gehandhaafd.

De radicalisering van FVD heeft voor een verandering gezorgd, zegt De Jonge. „Baudet is zo vaak de grens overgegaan dat er langzamerhand bewustwording is ontstaan in de Kamer dat sommige uitspraken echt te ver gaan. En dat partijen er iets aan willen doen door hem buiten te sluiten.”

De omslag in het denken over radicaal- en extreem-rechts is ook te zien buiten het Kamergebouw. Zie de discussie over Ongehoord Nederland. Deze omroep werd weinig in de weg gelegd toen ze wilde toetreden tot het publieke bestel. Maar, constateert de NPO nu, „de grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft” zijn bereikt na vele klachten over racisme in hun programma Ongehoord Nieuws. De ombudsman van de NPO is naar aanleiding van een recente uitzending waarop bijna 1.900 klachten binnenkwamen een nieuw onderzoek begonnen.

‘Ondemocratische censuur’

Thierry Baudet zat de tweede dag van de APB niet meer in de Tweede Kamer. Hij liet zich vertegenwoordigen door Freek Jansen, die maar één keer interrumpeerde, met een vraag over de schorsing.

Wel was Baudet te gast bij Ongehoord Nieuws. Hij zei daar: „Iedereen trok één lijn tegen iemand die zich keerde tegen het regeringsbeleid. Ik vond dat heel ondemocratisch. Al twee jaar worden mensen die iets anders vinden van corona gecensureerd, of Oekraïne, en nu gebeurt het ook in de Tweede Kamer.”

Lees ook het verslag van de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen: Zelfverzekerde Rutte zoekt steun voor ‘half af plan’

Juist in de Tweede Kamer is het „belangrijk dat grenzen getrokken worden”, zegt Léonie de Jonge. „In het verleden was extreem-rechts niet welkom bij demonstraties, nu zie je ze overal opduiken, in een kruisbestuiving met anti-overheidsgroepen. Dat duidt erop dat extreem-rechts is genormaliseerd.”

De discussie kan alleen beter gevoerd worden op een moment dat er geen ophef over een uitspraak van Baudet is, vindt ze. „Nu geven ze Baudet een wapen in handen: hij kan zijn punt bewijzen dat hij wordt uitgesloten.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven