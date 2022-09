Levenslang voor Chinese ex-minister vanwege corruptie

De voormalige minister van justitie van China Fu Zhenghua krijgt levenslang vanwege corruptie. Dat meldt de Hongkongse krant South China Morning Post donderdag. De 67-jarige Fu kreeg een voorwaardelijke doodstraf, die na twee jaar zal worden omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating.

De ex-minister is door een rechtbank in de noordoostelijke provincie Jilin schuldig bevonden aan corruptie. Fu zou zich sinds 2005 voor bijna 17 miljoen dollar hebben laten omkopen, onder meer in zijn functie als een van de meest prominente politiechefs van het land. Hij zou zijn functie hebben misbruikt om de vermeende misdaden van zijn broer te verdoezelen. Waarvan de broer van Fu precies verdacht wordt door Chinese autoriteiten, is niet bekend. Een rechtbank in de noordoostelijke provincie Jilin heeft Fu schuldig bevonden.

Woensdag werden drie andere voormalige politiechefs veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Zij werden onder meer beschuldigd van corruptie en ontrouw aan de Chinese president Xi Jinping. South China Morning Post en persbureau Reuters spreken van een ‘zuivering’ van overheidsfunctionarissen, die vlak voor een belangrijk congres van de Communistische Partij op 16 oktober geïntensiveerd wordt. Precies wanneer de derde machtstermijn van Xi naar verwachting definitief wordt.

Illegale arrestaties

President Xi is al jaren bezig met een anti-corruptiecampagne, waarbinnen geregeld overheidsfunctionarissen gearresteerd worden. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maakt de Chinese overheid gebruik van illegale arrestaties, martelingen en het zogeheten Shuanggui-systeem om verklaringen los te krijgen. Onder dat systeem zouden ambtenaren, bankiers en universiteitsdocenten door middel van marteltechnieken worden gedwongen tot valse verklaringen.