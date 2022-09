Kip is kip, vis is vis

Als je denkt: de plantaardige tonijn is aan de zure kant, de kip-samba te zoet en de kip-kerrie te ananassig, dan weet je ook: het gáát bij Johma-salades helemaal niet om het vlees, het gaat om de saus. Daar ging het altijd al om. Er zijn nu drie smaken die 100 procent plantaardig zijn, maar die toch precies hetzelfde heten en smaken als de vlees/visvariant, met ook nogal vlezige plaatjes. Ach nou ja, hoe erg is dat? In kip en tonijn proef je net zoveel kip en tonijn als in kip en tonijn. Vlees, vis of vegan: Johma is Johma.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven