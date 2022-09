Kabinet wil ook ondernemers helpen, zegt Rutte

Meerdere Kamerleden vroegen erom: help niet alleen burgers, ook bedrijven. Vooral kleinere, ‘energie-intensieve’ bedrijven zoals bakkers en zwembaden brachten ze onder de aandacht. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken, VVD) is al druk bezig met het bedenken van een regeling, zei premier Rutte.

Het kabinet wil zulke ondernemers graag helpen, benadrukte de premier. „Die bedrijven vallen anders om.” Tegelijk is de vormgeving „heel complex”, volgens Rutte, omdat de overheid niet zo gemakkelijk kan vaststellen of een bedrijf energie-intensief is of niet.

„Je kunt niet de codes gebruiken die we in coronatijd gebruikten”, zei Rutte. Tijdens de coronalockdowns kregen bedrijven in onder meer de horeca en detailhandel de vaste-lastensubsidie TVL. De overheid bekeek aan de hand sectorcodes, bekend bij de Kamer van Koophandel, of een bedrijf daar recht op had.

Vooral VVD-fractievoorzitter Hermans maande tot haast. „Ik realiseer me dat het ingewikkeld is. Maar als dat de reden is dat het niet gebeurt of vertraagt: dat zou ik niet acceptabel vinden.”

