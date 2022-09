‘Je leven opbouwen lukt niet als je stilzit op de bank’

In de serie ‘Weg van de oorlog’ volgt NRC een jaar lang zeventien Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland en andere Europese landen gevlucht zijn. Eens in de twee maanden doen we verslag van hun situatie. Lees hier de afleveringen uit de serie

Ruim zes maanden geleden vluchtte de Syrische Ahmad (36) naar Nederland. Nooit had hij verwacht er te gaan wonen. In 2011 woonde hij nog in Damascus met vrienden en familie. Zijn leven was „goed en omringd met liefde.” Totdat Syrië door oorlog verscheurd werd en Ahmad naar Oekraïne moest vluchten. „Ik was ontwricht. Ik miste mijn familie en kende de taal niet.” Toch wist hij na een tijdje een nieuw leven op te bouwen. Hij werd verliefd, kreeg een kind en rondde er zijn studie tot accountant af. Maar in 2022 brak ook in Oekraïne een oorlog uit.

In Nederland voelt Ahmad zich ontheemd en kapot gestreden. In Syrië was hij vriend, broer en kind, in Oekraïne was hij accountant, vader en man. Maar zijn oude identiteit lijkt na twee oorlogen grotendeels verdwenen.

Bij aankomst in Nederland wilde Ahmad daarom maar één ding: werken. „Ik wilde mijn leven weer opbouwen en dat lukt niet als je stilzit op de bank.” Hij belde de gemeente en ging met zijn voormalig gastgezin op zoek naar banen. Zijn zoektocht was succesvol. Sinds mei werkt hij als schoonmaker bij het internationale bedrijf UniTech in Coevorden. Het bedrijf reinigt kleding dat besmet is met nucleair materiaal. „Het is zwaar werk, maar ik ben dankbaar dat ik mag werken in Nederland,” zegt Ahmad. Inmiddels is zijn gezin ook in Nederland.

Dit zijn de routes die de vluchtelingen uit deze serie hebben gevolgd. We volgen de route van Ahmad, die in 2011 vluchtte uit Damascus. Terwijl zijn gezin in Kaloesj woont… is Ahmad aan het werk als accountant in Dnipro als de oorlog uitbreekt. Hij kan niet naar zijn gezin en moet als Syriër vluchten voor het rechtsextremistische Azovbataljon. Via Slowakije en Oostenrijk komt hij terecht in München… …en belandde in Nederland in de noodopvang in Harskamp. Na o.a. bij een gastgezin heeft Ahmad nu een huurwoning in Emmen, waar zijn vrouw en kind ook inmiddels zijn aangekomen.

Werk is heel belangrijk voor Syriërs vertelt Ahmad. „Als je hard werkt, kun je familie onderhouden en een goede toekomst hebben. Syriërs zijn erg trotse mensen. We vinden het erg belangrijk om te studeren en zelf te werken voor ons geld.” Via Whatsapp stuurt hij een pdf van zijn CV. „Zie je, ik heb mijn hele leven gestudeerd om accountant te worden en ik spreek vier talen: Arabisch, Russisch, Oekraïens en Engels.” Het liefst zou Ahmad in Nederland dan ook als accountant aan de slag gaan. „Ik weet alleen niet hoe ik dat kan bereiken. Soms voelt het alsof mijn diploma’s hier minder waard zijn, omdat mensen mij alleen als vluchteling zien.”

Soms wordt hij moedeloos van het denken over de toekomst. „Dan denk ik aan alles wat ik vroeger had. Mijn huis, mijn baan, familie en vrienden. Het maakt me verdrietig dat ik opnieuw moet beginnen en niet weet hoe mijn toekomst eruitziet.” Maar stilstaan doet hij niet. „Dan kwijn ik weg in mijn verdriet. Ik wil zo veel mogelijk ondernemen.” Een week na het interview appt hij: „Misschien kan ik vrachtwagenchauffeur worden in Nederland? Ik houd wel van autorijden.”

Ahmad wil uit veiligheidsoverwegingen niet met zijn achternaam in de krant. Zijn achternaam is bij de redactie bekend.

Andrii Stadnik

Hoe het met hem gaat? Aan de andere kant van de lijn zucht Andrii Stadnik diep. De 36-jarige data-analist is begin maart met zijn vrouw en drie kinderen gevlucht van Charkov naar het Deense Nærum, een buitenwijk van Kopenhagen. „Het leven is hier erg duur.” De uitkering die hij en zijn vrouw ontvangen – samen omgerekend 712 euro per maand – gaat op aan voedsel. Voor de huur blijft niets over. Het gezin woont in een gedeeld huis met vijftien kamers, speciaal voor Oekraïense vluchtelingen. Dat kost ze 322 euro per maand. Hoewel het gezin de grootste kamer heeft, zou Stadnik graag een eigen woning hebben, met meer privacy. Maar daar heeft het gezin geen geld voor. Het kantoor waar Stadnik in Oekraïne werkte is een week nadat de oorlog uitbrak verwoest. De honderd medewerkers zijn verspreid over heel Europa. Officieel werkt hij er nog, maar er is niets te doen en zijn Oekraïense salaris voldoet niet in het dure Denemarken. „Ik ben hier op zoek naar een baan, maar veel bedrijven eisen beheersing van de Deense taal”, vertelt hij. „Ik heb bij wel twintig bedrijven gesolliciteerd. Ze belden niet eens om te zeggen dat ik het niet was geworden.” Van vrijwilligers, inmiddels vrienden, leerde hij hoe de Deense arbeidsmarkt in elkaar zit. „Hier moet je als IT’er gemiddeld tien jaar werkervaring hebben”, legt hij uit, „in Oekraïne slechts drie tot vijf”. Met zijn tweeënhalf jaar in het vak komt hij zelfs niet in aanmerking voor een juniorfunctie. Stadniks vrouw Anastasia had in Charkov een schoonheidssalon, maar door fysieke klachten werkt ze nu niet. Het gezin wil verhuizen naar een goedkoper land. „Roemenië of Polen wellicht. Mijn moeder woont al twintig jaar Italië, maar daar hoeven we niet zo dicht bij te wonen”, zegt hij lachend. Vitali Lavryk (58)

Op de eerste dag van de invasie vluchtte Vitali Lavryk met gezin een schuilkelder in Kiev in. „Ik heb het zelf niet gehoord, maar mijn kinderen zeiden dat er in de verte explosies klonken”, vertelt hij, chattend via Telegram. Ook de luchtalarmen en overrazende vliegtuigen op hun tocht richting Polen, gingen deels aan hem voorbij. Lavryk en zijn vrouw zijn doof, maar hun twee volwassen kinderen niet. „Ik ben gezond geboren, maar ik verloor jong mijn gehoor toen ik rodehond kreeg en werd behandeld met Sovjet-antibiotica”, legt hij uit. Vanwege zijn handicap mocht Lavryk Oekraïne verlaten, in tegenstelling tot zijn zoon. Mannen van 18 tot 60 is verboden te vertrekken, al gelden er steeds meer uitzonderingen. Opnieuw beginnen in een vreemd land in een vreemde taal is voor elke Oekraïense vluchteling ingewikkeld, maar voor iemand als Lavryk – drietalig in Russische, Oekraïense en internationale gebarentaal – is het extra moeilijk. Zeker om aan werk te komen. In Kiev was hij basketbalcoach op een school voor invalide kinderen. Hij wil graag weer aan de slag, want hij blijft liever niet afhankelijk van de financiële hulp zijn zoon, de staat, het Rode Kruis en de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR die hij en zijn vrouw ontvangen. Gelukkig kunnen zij allebei een deel van zijn werk in Oekraïne online voortzetten, maar basketbaltraining via een scherm is niet hetzelfde. In de zomer appt Lavryk een smiley en de boodschap dat hij nu te druk is om vertellen hoe het met hem gaat, want hij heeft „een eerste klus”. Een paar dagen later vertelt hij: „Onlangs kregen we een aanbod om samen met een groep Oekraïners de ramen van een groot gebouw te wassen. We deden het in vier uur.” Hij is „tevreden met de betaling, maar fysiek moe.”