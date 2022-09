UE9TRVMlMjMlMjNGJTIzR09FUyUyQ08lMjNMJTIzUEVVTCUyM1JJVk0lMkNMQUlORSUyM1RZUEVMRVMlMkNFREUlMjNMJTIzUkVJRSUyM04lMjMlMkNORVBSRUZFUkVOREElMjMlMkMlMjNMJTIzRVJJQyUyM00lMjNSQVMlMkNNQU5JU0NIJTIzRU5PUk0lMkNPQVNFJTIzSFRNTCUyM0clMjNBJTJDSVJBTiUyM0UlMjMlMjNTVEVJTA==

Horizontaal: 1. Standjes 5. Op twee na grootste plaats van Zeeland 9. Zijn schil is simpel 11. ‘__ wil dat podcastduo valse beweringen over Van Dissel rechtzet’ 12. Frankie die Rawhide zong 14. Aanslagtraining 16. __ Staal, Groningse bard 17. Kanaaltje in Brugge 21. Smit of Vloeimans 22. Past voor paard of patat 24. Ziekelijk opgewekt 26. Digitale maatstaf van formaat 27. Groene plek 28. Alleen geschreven taal 29. ‘__ in greep van groeiend protest tegen hidjab’ 30. Streng haar zonder krullen

Verticaal: 1. Tegenstander van Nederland 2. __uit! 3. Sportlui die op hun geluk vertrouwen 4. Aangereikt papier 5. Sportterrein 6. Ewing __ 7. Globaal gezien een cirkel 8. Appje avant a lettre 10. „__ ‘ontvriendt’ Chinese provincie vanwege mensenrechtenschendingen” 13. Roofvogel 15. Slurfjes 18. Koorzangen 19. Geld voor 3 verticaal 20. Past voor ogen of worst 23. Nauw 24. Groningse groet 25. Inlichtingendienst

Oplossing puzzel 21 september. Horizontaal: 1. SPANGA 6. ZEGE 9. ELEANOR 10. MORITZ 11. WEKE 13. OHMS 15. ADER 19. EL AL 20. IRON 21. RENO 22. USANCE 23. ENTENTE 24. SONS 25. ERWTEN Verticaal: 1. SOMBRERO‘S 2. AFRIKANEN 3. GETOB 4. ALZHEIMER 5. MARSROUTE 6. ZOWAT 7. EREDIENST 8. EVERGREEN 12. KEN 14. MGR 16. IJLE 17. SLONS 18. ONSER In het midden: RIJKSBEGROTING