Vorige week overleed onze lieve hond. Veel verdriet, hij was tien jaar onze trouwe vriend. We beleefden zijn laatste dagen intensief samen. We besloten hem te laten cremeren. Paar dagen na het inslapen een telefoontje van het dierenuitvaartcentrum. Na veel lieve troostende woorden en medeleven kwam de vraag: vanwege de hoge gasprijzen moest het crematorium ook kosten besparen. Of we er moeite mee hadden of er een klein knaagdiertje gelijk mee de oven in ging. De hoopjes as zouden strikt gescheiden blijven.

