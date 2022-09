En wéér staat de school verkeerd

Opnieuw is er iets niet helemaal goed gegaan met de nieuwbouw van basisschool Tweemaster-Kameleon in het Zeeuwse Oost-Souburg. In mei bleek al dat het nieuwe schoolgebouw verkeerd om was gebouwd, 180 graden gedraaid, waardoor alle trappen verkeerd stonden en de kinderopvang uitkwam op de parkeerplaats. Deze zomer werd alles afgebroken en andersom weer opgebouwd. Maar woensdag bleek er opnieuw een probleem: de school staat enkele meters te dicht bij de straat.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren? „Ja, dat willen we allemáál graag weten”, zegt Mirjam Jongejan, woordvoerder van de gemeente Vlissingen. „Maar de belangrijkste vraag nu is: hoe verder? De school staat niet waar-ie moet staan, dat is duidelijk. Maar hoe verkeerd hij precíés staat is nog in onderzoek. En ook wat we eraan moeten doen.”

Woensdag had de wethouder hierover een overleg met „een aantal partners van de bouw”, dat gaat donderdag verder. De gemeente maakte vorige week nog bekend dat de leerlingen van Tweemaster-Kameleon pas op z’n vroegst in april in hun nieuwe gebouw kunnen.

Noodgebouw

Intussen verblijven ze al anderhalf jaar in een noodgebouw. Aanvankelijk zouden ze na de kerstvakantie het nieuwe pand betrekken, maar of april wordt gehaald is nu ook onzeker. „De Wet van Murphy”, duidde de voorzitter van de koepel waar de school onder valt – Archipel Scholen – de situatie in lokale media.

Bewoners van de Jan de Priesterstraat, waaraan de nieuwbouw staat, wachten rustig af. Ze werden woensdag per gemeentebrief op de hoogte gesteld van de omissie. „Het scheelt”, zegt een 71-jarige bewoner, dat het „systeembouw” betreft. „Kwestie van bouten en moeren losdraaien en wegtakelen, zoals een Meccanohuisje.” De bouwvakkers, zag hij vanuit zijn raam, hadden alle materialen aan de kant gelegd en daarna de school weer keurig opgebouwd. In zes weken was de klus geklaard. „Zonder mopperen.”