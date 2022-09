Een op de vijf Rotterdamse jongeren zegt weleens een wapen te bezitten of te dragen

Ongeveer 1 op de 5 Rotterdamse jongeren heeft weleens een wapen in bezit gehad, gedragen of gebruikt. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de gemeente Rotterdam. De onderzoekers namen in een periode van acht maanden vragenlijsten af bij 542 jongeren op negentien middelbare scholen en mbo’s. De meeste jongeren die een wapen bezitten, gebruiken een zakmes. Ze zeggen dat ze zich willen kunnen verdedigen, zich onveilig voelen of het gevoel hebben bedreigd te worden.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het dragen of bezitten van wapens de afgelopen jaren niet gebruikelijker is geworden onder jongeren - een suggestie die volgens de onderzoekers soms wel wordt gewekt in de media. Het grootste deel van de ondervraagde jongeren beschouwt messen en andere wapens niet als normaal, cool of acceptabel. Wel denken ze vaak over anderen dat ze wapens bezitten of dragen. Het is volgens hen niet moeilijk om aan een wapen te komen. De verkrijgbaarheid is nauwelijks een reden om wel of geen wapen te hebben.

Niet alle jongeren die zeggen een wapen te bezitten, dragen of gebruiken dit ook. Van het aandeel jongeren dat in de vragenlijst zei een wapen te hebben, zei de grootste groep dit wapen weleens bij zich te dragen, maar niet te gebruiken. De groep die een wapen ook gebruikt om daadwerkelijk iemand mee te verwonden, is klein. Volgens de onderzoekers speelt sociale media een belangrijke rol in het wapengebruik van jongeren. Onder meer doordat zij online regelmatig geconfronteerd worden met beelden van wapenbezit en -gebruik.