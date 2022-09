Drijvende tuinen om het bouwleed wat te verzachten

Brakwateridylles: zo noemt stadsecoloog Kees Dekker de watertuinen en andere weelderige groenvoorzieningen die sinds 2018 de Amsterdamse grachten sieren.

Tuinen die overigens wel uit nood geboren zijn, licht hij toe: „Amsterdam moet ruim tweehonderd kilometer kademuren en 850 verkeersbruggen onderzoeken en zonodig herstellen wegens achterstallig onderhoud. Dat is een grootse operatie die vele jaren gaat duren.” Om zwakke kades voor instorting te behoeden – het ging al eens mis –, zijn in tal van grachten stalen veiligheidsconstructies ofwel damwanden geplaatst. „Die lopen parallel aan de kade. De ruimte tussen de kade en de wand wordt opgevuld met zand om de kade tegen te houden. In een enkel geval, zoals bij de Groenburgwal, plaatst de gemeente stabiliteitsbalken dwars over het water tussen de kademuren.”

De kademuren zoals wij die in de binnenstad kennen dateren van de late 19de eeuw en zijn in het geheel niet berekend op zwaar vrachtverkeer, zelfs niet voor geparkeerde auto’s.

Dekker, als ecoloog betrokken bij Programma Bruggen en Kademuren, en zijn team dachten na plaatsing van die wanden: er moet hier iets te winnen zijn. Dat staal oogt niet mooi; en kon de extra ruimte niet worden benut? De opvulling met zand ter ondersteuning van de kade is een eerste stap in de bouw van de veiligheidsconstructie.

Juist die plekken bieden kansen voor ‘tijdelijke natuur’, met als grote voordeel dat ze helpen de bakken aan het zicht te onttrekken. In dat zand zijn de diepere delen ingericht als paaiplaats voor vissen en als beschermingsplek voor kleine, jonge visjes. Het zand wordt beplant met bijvoorbeeld wilg, lisdodde, biezenvaren en riet. Klimop, blauwe regen en braam groeien vrijelijk langs roosters op de wanden. Ook brengt men schrale ondergrond aan en zaait dat in met een bloemenmengsel om bijen en vlinders te lokken.

Viskorven worden aan de wanden bevestigd, zodat mosselen en oesters zich hieraan kunnen hechten en vissen erin kunnen schuilen. Deze ‘onderwaterstructuren’ bevorderen de groei van waterplanten, zoals wieren. Hierdoor wordt niet alleen de biodiversiteit bevorderd, ook filteren en zuiveren de planten het grachtenwater zodat dat schoner wordt. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat vanaf 2027 alle water schoon en gezond moet zijn. Dit is een taak die Waternet in Amsterdam op zich neemt.

Het begrip ‘idylle’ is bedacht door de Nederlandse Vlinderstichting en betekent een bloem- en kruidenrijke water- en oeverbegroeiing. Het ‘brak’ zoals Dekker de oevertuinen benoemt, heeft te maken met zout water dat vanuit het IJ de grachten binnenstroomt en zorgt voor interessante overgangszones. Er zijn meerdere vormen van watertuinen, zoals drijvende vlotten ofwel floatlands, de idylles als een begroeide zandstrook tussen kade en noodconstructie, zones die deels met water gevuld zijn of stortstenen langs de kades met een geleidelijke overgang naar het water. De damwanden staan in open verbinding met de grachten, zodat het water blijft stromen en vissen en watervogels moeiteloos de constructies in en uit kunnen zwemmen.

In totaal gaat het om zo’n twee kilometer tijdelijke natuur met een oppervlakte van 7.000 vierkante meter. Op veel plekken groeit de flora goed. Vissen en watervogels vinden hun weg. Dit voorjaar broedden er zeven paar meerkoeten. Reigers foerageren er, en er werden scholen jonge stekelbaars en voorns gesignaleerd. Vleermuizen vliegen boven de stadsrietkragen. En, benadrukt Dekker: „Het plan van tijdelijke natuur werkt, als je maar aansluit bij wat er al voorhanden is in de natuur. Daarom zaaien en planten we alleen inheemse soorten.”

Als de kademuren eenmaal hersteld worden, moet de tijdelijke groenidylle weer verdwijnen. Dat is jammer, maar, zegt Dekker: „We gaan kijken of we langs luwe grachten met weinig scheepvaart toch iets van dit initiatief kunnen behouden.”

Meer drijvende tuinen in Amsterdam 25 jaar begroeide vlotten in Boerenwetering

Naast de nieuwe, wegens zwakke kademuren aangelegde watertuinen, liggen op andere plekken in Amsterdam al veel langer diverse soorten drijvende -tuinen. De beroemdste is die van kunstenaar Robert Jasper Grootveld (1932-2009) in de Nieuwevaart; ook legde hij in 1999 watertuinen aan bij de Panamakade, de Panamatuin en de Douanesteiger in de Entrepothaven. Er zijn meer particuliere initiatieven, zoals aan de Dijksgracht. Voorts liggen er door de gemeente aangelegde bloeiende kokos-matten voor het stadsdeelkantoor in Noord en vergroenen floatlands de Bilderdijkgracht. Andere fraaie exemplaren zijn die in het Olympiakanaal langs het Piet Kranenbergpad en in het Sarphatipark.

Een mooi voorbeeld is te vinden in Amsterdam-Zuid. Al een kwart eeuw sieren drijvende tuinen daar de Boerenwetering. Deze bijna 200 begroeide vlotten zijn een initiatief van Natuur&Milieuteam Zuid, onderdeel van Wijkcentrum De Pijp. Ze zijn gevuld met oeverplanten die in het water wortelen. Om het 25-jarig jubileum te vieren wordt op 1 oktober ter hoogte van Ruysdaelkade 163 een tijdelijk fotobord onthuld.

De watertuinen werden in het leven geroepen als stads-natuur tegen de kale, stenen oevers van Ruysdeal- en Hobbemakade. Ze hebben een grote ecologische waarde. De waterzuiverende driehoeksmossel hecht zich aan de vlotten en snoekbaars en brasem kiezen hier hun leefplek. Voor watervogels als meerkoet en waterhoen bieden ze ideale broed- en rustgelegenheid en ook insecten weten de drijvende tuinen te vinden. Vrijwilligers – ‘watertuinders’ noemen ze zichzelf – onderhouden de tuinen door ze te beplanten, schoon te houden van zwerfvuil en losgeraakte vlotten weer aan de meerpalen te bevestigen. (Inl: nmtzuid.nl)