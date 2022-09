Mijnheer Van Dale zit er maar mee in zijn maag. Wat te doen met woorden voor beroepen eindigend op -man, nu het na meerdere emancipatiegolven en een #MeToo-revolutie glashelder is dat daar net zo goed een vrouw achter schuil kan gaan? Wat moeten we met alle vuilnismannen, politiemannen en topmannen die dagelijks de revue passeren? Politievrouw lijkt een logisch alternatief, maar voelt vreemd als er niet naar een specifiek persoon verwezen wordt. Zullen we dan maar gaan voor politiepersoon? Toppersoon? En wordt straks elke actrice een acteur? Een duidelijke koers bepalen voor deze en andere gender-gerelateerde vraagstukken, blijkt voor onze taalinstanties een ware hersenkraker.

Sarah Meuleman is journalist en auteur, onder meer van de roman Zie mij graag (Lebowski Publishers).

Toch is een koerswijziging hard nodig. Waar het gender betreft, is de Nederlandse taal een log, ouderwets en anachronistisch systeem waar de man nog altijd als ongenaakbare standaard geldt. De mannelijke norm is vanzelfsprekend: kennen we het geslacht van een woord niet, maken we het – zeker in Nederland – mannelijk. Verwijzen we naar een onbekende lezer, wordt het steevast een hij. Maak je daar een zij van, klinkt de zinsconstructie afwijkend en krom.

De mannelijke vorm ligt nu eenmaal ‘normaler’ in de oren en mijnheer Van Dale en consorten lijken vooralsnog niet van plan om daar iets aan te veranderen. Zo doen we het al eeuwen. Zo heb ik het geleerd en zo leert mijn dochter het op school. De vraag is echter: waarom? Of liever: waarom nog altijd?

Deze zomer liet de Taalunie, die verantwoordelijk is voor het beleid rond de Nederlandse standaardtaal, van zich horen. Twee jaar geleden werd een werkgroep ingesteld van taalkundigen en genderdeskundigen, om na te denken over zogenoemde genderbewuste taalconstructies. „Vanwege de toegenomen belangstelling voor taalgebruik waarin iedereen zich kan herkennen” werd met het oog op genderbewust taalgebruik een aantal adviezen en voorbeeldteksten (sic) gepresenteerd. Het zijn vrijblijvende suggesties en op haar zachtst gezegd halfslachtige maatregelen. De reden: tornen aan taal is nog altijd een taboe.

Politiepersoon

‘Niets moet”, benadrukt taalwetenschapster Ingrid van Alphen die deel uitmaakt van het taalteam. Politieman (grammaticaal mannelijk) en politieagente (grammaticaal vrouwelijk) ‘mogen’ dus gewoon blijven, maar ze kunnen aangevuld worden met bijvoorbeeld politiepersoon wat als een genderoverkoepelende term wordt gekarakteriseerd. Nu word ik nogal moe van woorden als genderbewust, laat staan genderoverkoepelend. Dat soort geföhnde woorden hebben iets betweterigs; alsof ze de taalgebruiker terechtwijzen op wat ze eigenlijk hoort te vinden, hoe ze zich hoort te gedragen. Ik snap dan ook de irritatie over wat sommigen zullen ervaren als oppervlakkig ‘taalgeneuzel’.

En toch. Niemand leeft zonder taal. Taal is geen bijzaak, maar noodzaak. Taal is een machtig, overkoepelend systeem waar we allemaal mee leven. De taal die we dagelijks bezigen is een weerspiegeling van hoe we in de wereld staan en als die spiegel niet langer de werkelijkheid weergeeft, is er iets goed mis. Als onze taal de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen niet in zich bergt – dezelfde taal waar we in onderhandelen en overtuigen, bekvechten en liefkozen – loont het de moeite om daar, ondanks de onvermijdelijke neuzelwoorden, zorgvuldig naar te kijken. Niet alleen naar de taal zelf, maar ook naar de onderliggende processen die haar vormen.

Taal is een organisch systeem en doorgaans wordt aangenomen dat een taal zich via haar gebruikers aanpast aan maatschappelijke ontwikkelingen. Kunstmatig de regels veranderen is volgens deze zienswijze overbodig en misschien zelfs kwalijk; taalvernieuwing gebeurt in de samenleving en zal uiteindelijk door instanties als de Taalunie worden opgepikt en overgenomen. Deze redenering loopt echter mank en heeft geleid tot een paradox. Nieuwe regels maken onze taal niet kunstmatig, juist het uitblijven van die aangepaste regels zorgt voor een gekunsteld taalgebruik.

Kip-en-ei-probleem

Niemand wil fouten maken, we spreken en schrijven het liefst zoals het hoort, dus volgens de grammaticale regels die onze taalvrijheid beperken. Omdat we ons binnen deze grenzen en aan deze regels houden, verandert ons taalgebruik nauwelijks. Terwijl de taalinstanties wachten op veranderingen bij de gebruikers vooraleer ze de regels aanpassen. Ziedaar: een taal-impasse.

Het lijkt een kip-en-ei-probleem maar de weg naar een oplossing is glashelder. De regels die onze taal zouden moeten faciliteren, hebben haar decennialang gegijzeld. Die regels moeten ingrijpend op de schop. Maar, wat doen onze taalexperts? Die hersenknarsen, bakkeleien en komen na twee jaar met adviezen en voorbeeldteksten ter inspiratie. Doeltreffende ingrepen verpak je echter niet in bubbelplastic woorden die vooral ergernis opwekken. Veranderen is uitpakken.

Ergens moet de schakel om. ‘Hij’ is eeuwenlang ingeburgerd en gedoemd de norm te blijven, tenzij de Taalunie eindelijk doorzet. In het nieuwe advies worden heel wat lastige vraagstukken aangekaart en keurig omschreven, maar het antwoord van de experts blijft bij een reeks optionele, inclusieve alternatieven. De Taalunie zegt niets te kunnen voorschrijven, maar uiteindelijk is grammatica een verzameling regels die we op school hebben geleerd en die wel degelijk voorgeschreven zijn. Ergens begrijp ik de aarzeling, misschien zelfs de angst bij de beleidsmakers: taal is een gevoelig, dierbaar iets en tornen aan taal roept felle reacties op. Nou, en? Een opsomming van vrijblijvende opties om haar/hem/hen tevreden te stellen, is niet langer afdoende. Laat het maar knetteren en schuren. Geen verandering zonder wrijving.

Uit de huidige taal-impasse komen we alleen als de experts het aandurven om door de zure appel heen te bijten. Hak die knopen door. Stop met halfslachtige richtlijnen en kom met nieuwe, heldere regels. Maak onze taal weer eigentijds opdat we ons allemaal kunnen gaan realiseren dat topmensen ook vrouwen zijn en dat mijnheer Van Dale misschien wel al die tijd mevrouw Van Dale is geweest.