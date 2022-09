Debattrucjes Rutte: bluffen, partijen aan de borst drukken of medeverantwoordelijk maken

GroenLinks-leider Jesse Klaver wees vanochtend als eerste op debattrucjes die premier Rutte graag hanteert om lastige vragen te pareren. In een onderlinge discussie over details van het in te voeren prijsplafond op de energierekening markeerde Klaver eerst truc 1: „bluffen, overbluffen door met zo veel mogelijk technische details te komen”. Nog geen minuut later betrapte Klaver de premier op een tweede trucje. „Je opponent tegen je aandrukken”. Rutte zei dat hij met GroenLinks (en de PvdA) een compromis over dat energieplafond had gesloten. Klaver, die wel als eerste met het idee voor zo’n prijsplafond was gekomen: „We hebben helemaal niets afgesproken.”

Na de lunchpauze haalde Rutte eenzelfde truc uit bij SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Zij stelde kritische vragen over wat zij noemde het gebrek aan grip op arbeidsmigranten. Rutte’s eerste reactie: „Met dank aan Emile Roemer gaat dat nu een stuk beter.” Roemer is Marijnissens voorganger als partijleider van de SP. Hij werd door het vorige kabinet aangesteld als hoofd Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Emile Roemer als hoofd Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten in de Haagse wijk De Laak, juli 2020. Foto Phil Nijhuis/ANP.

