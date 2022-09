Chaos in Rusland na mobilisatie: mannen met oproepbriefjes en lange rijen voor grenzen

Vrouwen die hun mannen huilend vaarwel zeggen bij klaarstaande bussen, ouders die hun zoons een laatste omhelzing geven, functionarissen die oproepen tot orde en gehoorzaamheid. De haastige uitvoering van het woensdag door president Poetin afgekondigde mobilisatiedecreet zorgt in heel Rusland voor hartverscheurende en chaotische taferelen.

Uit alle hoeken van het land kwamen donderdag via sociale media verontrustende beelden binnen van mannen, jong en oud, die in bussen worden gezet en weggevoerd naar verzamelpunten. Ook regende het op sociale media beelden van beteuterd ogende mannen met een oproepbriefje in hun hand. Volgens de wet moet een mobilisatieoproep persoonlijk worden overhandigd. Wie zijn oproep in de brievenbus vindt, komt in geval van niet opdagen weg met een boete.

Bij de uitvoering van de mobilisatie lijkt iedere Russische regio op een eigen manier te werk te gaan, waarbij een stroom aan geruchten en tegenstrijdige informatie voor grote verwarring zorgt. Hoewel de regio’s grote ijver aan de dag leggen om de mobilisatie zo snel mogelijk af te ronden, moeten zij tegelijkertijd de daarbij ontstane sociale onrust de kop in zien te drukken.

Tijdelijke uitreisbeperking

Donderdag kondigden de autoriteiten van Tatarstan een tijdelijke uitreisbeperking aan voor gemobiliseerde burgers, aldus een document dat door lokale media werd gepubliceerd. In de arme Siberische regio Boerjatië, waarvandaan de afgelopen maanden veel soldaten naar Oekraïne vertrokken, werden volgens ooggetuigen studenten opgehaald bij de universiteit van hoofdstad Oelan-Oede. Die informatie werd door de decaan van de universiteit op sociale media weersproken. Volgens hem zou er „geen enkele sprake zijn” van de mobilisatie van studenten.

Volgens de Russische krant-in-ballingschap Novaja Gazeta zouden in totaal een miljoen burgers in aanmerking komen voor mobilisatie

In Moskou meldde mensenrechtenorganisatie OVD-Info dat demonstranten, die bij protesten tegen de mobilisatie woensdagavond werden opgepakt, op het politiebureau dienstoproepen hebben ontvangen. In tientallen andere steden werden duizenden burgers gemobiliseerd. Verschillende regio’s, waaronder de Krim, beloofden families van gemobiliseerde burgers een extra vergoeding van omgerekend 3.000 euro. Bedrijven stelden informatienummers in voor werknemers. De Russische krant Kommersant meldde een grote toename in online fraude met nagemaakte vrijstellingsbewijzen.

Run op vliegtickets

Ondertussen probeerden veel Russen donderdag de grens met Georgië over te steken, het enige directe buurland dat Russen nog visumvrij binnenlaat. Bij de grensovergang Nizjni Lars was op zoekmachine Yandex een lange file te zien. Ook de Finse grenspolitie meldde toegenomen drukte. Woensdag al ontstond een run op vliegtickets naar visumvrije bestemmingen. De uitreis wordt bemoeilijkt door de beperkingen van veel landen.

Auto’s vanuit Rusland staan donderdag in de file voor een grensovergang naar Finland, nabij de Finse plaats Vaalimaa. Foto Olivier Morin / AFP

De Israëlische premier Yair Lapid liet donderdag weten het aantal vluchten naar Rusland juist op te willen schroeven. Dit om Russische joden op te vangen die mobilisatie willen vermijden, zo meldde de BBC. Aeroflot beloofde de terugbetaling van vliegtickets aan reservisten die hun reisplannen moeten wijzigen.

Hoewel de maatregel volgens Poetins officiële bekendmaking in eerste instantie 300.000 reservisten betreft, zouden meer Russen het risico kunnen lopen om te worden opgetrommeld. Volgens de Russische krant-in-ballingschap Novaja Gazeta zou in het zevende punt van Poetins tien punten tellende decreet staan, dat in totaal tot één miljoen burgers in aanmerking komen voor mobilisatie. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov deed die informatie donderdag tegenover persbureau Tass af als „een leugen.”