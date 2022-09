Voor het eerst meer katholieken dan protestanten in Noord-Ierland

Noord-Ierland telt voor het eerst in zijn 101-jarig bestaan meer katholieken dan protestanten. Dat blijkt uit een census waarvan de resultaten donderdag zijn gepubliceerd. Ierse media spreken van een „historische verschuiving” die naar verwachting politieke gevolgen zal hebben.

Uit de cijfers blijkt dat het percentage katholieken redelijk constant blijft, maar dat het aantal protestanten verhoudingsgewijs terugloopt. In de vorige – in 2011 gehouden – telling identificeerde nog 48 procent van de respondenten zich als protestants en 45 procent als katholiek. In de in 2021 afgenomen census (waarvan de resultaten nu gepubliceerd zijn), ligt die verhouding op 43,5 procent protestants en 45,7 procent katholiek.

Noord-Ierland werd in 1921 gesticht om het toen voor ongeveer twee derde protestantse gebied af te scheiden van het katholieke Ierland. Het werd onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, dat eveneens merendeels protestants was. De veranderende confessionele samenstelling van het land geeft naar verwachting een impuls aan de Noord-Ierse beweging die er voor strijdt om het land los te weken van het VK en bij Ierland te voegen.

„De resultaten van vandaag zijn opnieuw een duidelijke aanwijzing dat er op dit eiland historische veranderingen plaatsvinden”, aldus nationalistenleider Michelle O’Neill donderdag. Haar partij Sinn Féin, dit jaar voor het eerst de grootste in het Noord-Ierse parlement, ziet in de censusresultaten extra reden voor een referendum over een verenigd Ierland. Sinds de Brexit, waar 56% van de Noord-Ierse kiezers tegen was, zet Sinn Féin zich steeds feller in voor onafhankelijkheid van het VK.