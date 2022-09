Baudet afwezig bij tweede dag Algemene Politieke Beschouwingen

Gisteren liep het hele kabinet de Kamer uit omdat Thierry Baudet insinueerde dat minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) een spion was. Kamerlid Wybren van Haga keurt de persoonlijke belediging af, maar vond het weglopen van het kabinet een politieke blunder. Ook vond hij dat VVD-minister Dilan Yesilgöz óók persoonlijke beledigingen uitte in haar HJ Schoo-lezing. Vooral het feit dat Van Haga zelf een „onwelriekende reuzel” genoemd werd, kon niet volgens het Kamerlid door de beugel.

Rutte vond dat Yesilgöz een goede toespraak had gehouden. Hij zou tegen Wybren van Haga willen zeggen: „Niet zo happen!” De Kamerleden slaan op hun tafels. De uitspraken van Baudet zijn iets anders volgens Rutte. Een kolossaal verschil. „Dit ging over alle grenzen”. En toen Kaag opstond: „keken we elkaar en dachten we: we laten haar niet alleen vertrekken, dat doen we als team. Ik ben ontzettend blij dat we dat gedaan hebben”. Weer wordt er geroffeld.

Baudet is overigens niet aanwezig bij het debat vandaag, laat zijn woordvoerder weten via ANP. Zijn vrouw staat op het punt om te bevallen. Dat was ook de reden dat hij gisteren eerder mocht spreken. Zijn collega en FVD-Kamerlid Freek Jansen zal het woord in plaats van hem voeren, vandaag.

