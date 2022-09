Alle beroepsgroepen hebben inmiddels een tekort aan personeel

De krapte op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2022 zo ver opgelopen dat alle beroepsgroepen een tekort aan personeel hebben. Dat meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) donderdagochtend. Terwijl het aantal vacatures met 44 procent toenam, daalde het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering met 31 procent. De krapte op de arbeidsmarkt was daardoor twee keer zo groot als een jaar eerder.

Het UWV berekent in de Spanningsindicator, die ieder kwartaal uitkomt, hoe groot de arbeidskrapte is in 92 verschillende beroepsgroepen. Die gelden inmiddels allemaal als krap of zeer krap. Waar begin dit jaar nog geen personeelstekorten waren voor reisbegeleiders, schilders en metaalspuiters, hulpkrachten in de bouw en chauffeurs, heeft de krapte halverwege het jaar ook deze beroepsgroepen bereikt. De tekorten waren in het tweede kwartaal het grootst bij ingenieurs, elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars.

Het effect van de personeelstekorten op de Nederlandse economie is groot. Ook krijgen steeds meer mensen met de personeelstekorten te maken. Zo rijdt de NS met minder treinen, staan er al maanden lange rijen op Schiphol en moeten sommige bedrijven hun deuren sluiten. Belangrijke sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, komen door aanhoudende tekorten aan verpleegkundigen en docenten in toenemende mate onder druk te staan.

Eén werkloze voor elke vier vacatures

Om vast te stellen hoe krap de arbeidsmarkt is, deelt het UWV het aantal openstaande vacatures door het aantal personen dat korter dan zes maanden een werkeloosheidsuitkering ontvangt. De vacatures worden in deze berekening gezien als de vraag, het aantal werklozen als het direct beschikbare aanbod. Hoe hoger het getal dat uit de deling komt, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt én hoe hoger de tekorten voor werkgevers. Vanaf een score van 1,5, wat betekent dat er tien werklozen zijn voor elke vijftien vacatures, is er sprake van krapte in een beroepsgroep. Een score van 4,0 of hoger - één werkloze voor elke vier vacatures - geldt als zeer krap.

Het ziekteverzuim is wel afgenomen in de afgelopen maanden, blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Het gemiddelde verzuimpercentage daalde van 4,5 procent in juli naar 4,0 procent in augustus 2022. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde verzuim in de maand augustus 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie. Volgens de arbodiensten is het coronavirus nauwelijks nog van invloed op ziekmeldingen.

Wel zien de arbodiensten dat het verzuim wegens psychische klachten is toegenomen. Spannings- en burn-outklachten leiden tot ongeveer 10 procent meer uitval dan in augustus 2019. Nu personeelstekorten de druk opvoeren voor medewerkers, waarschuwen zij voor arbeidsuitval wegens een verhoogde werkdruk en stress.