Vernietigende film over PvdA is volgens makers ‘geboren uit een warm hart’

In hun vlammende, pamflettistische documentaire What’s Left – De puinhopen van links (BNNVARA), deze donderdag op NPO 2, tonen schrijver-columnist Johan Fretz en documentairemaker Juul Op den Kamp de teloorgang van de Partij van de Arbeid. De eens zo grote arbeiderspartij, die in de loop der jaren kelderde van ruim vijftig naar een schamele negen Kamerzetels, heeft volgens hen het sociaal-democratische ideaal verloochend door zich te bekeren tot het neoliberalisme, of daar in ieder geval hand- en spandiensten aan te verlenen.

Nederland wordt steeds rechtser – waarom nu een film maken over wat er mis is met een zieltogende linkse partij?

Fretz: „De film is niet bedoeld om de PvdA nog verder af te breken, ze is geboren uit een warm hart voor de sociaal-democratie. Juul en ik komen allebei uit een PvdA-nest. En bij die liefde hoort ook gerechtvaardigde woede en teleurstelling over de teloorgang ervan. Het verhaal van een linkse machtspartij die zo ver van zijn kernwaarden afdrijft – ik denk dat het zeker voor millennials en zoomers een eye opener zal zijn.”

Op den Kamp: „Voor hen is dit bedoeld. Het is een whodunnit popcornmovie over de teloorgang van de sociaaldemocratie. Het ligt voor de hand om iets te maken om over wat rechts allemaal heeft aangericht, maar veel minder mensen weten wat het aandeel van links daarin geweest is.”

Fretz: „VVD’ers vinden dat de overheid niet verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld dakloosheid, de wooncrisis, armoede. Ze voeren uit waar ze voor staan, dus dat is niet zo interessant voor een film. Dat de PvdA de afbraak ook gefaciliteerd heeft, dát is het verhaal.”

Waarom zo vernietigend? Pas zes minuten voor het einde, gloort er wat hoop aan de horizon.

Op den Kamp: „Om te kunnen weten hoe het anders kan, moet je eerst weten hoe we hier terecht zijn gekomen.”

Fretz: „Er zitten wel wat tirades van mij in, maar we brengen het met veel humor en zelfspot, en vooral betrokkenheid. Sommigen zien felle kritiek als cynisme, of irritant geschreeuw. Maar dat vuur is juist een teken dat het ons aan het hart gaat.”

Op den Kamp: „Het team dat deze film maakte, is woedend over hoe het gaat in Nederland, en dat hebben we als brandstof gebruikt om de film te maken. In actie komen omdat je je zorgen maakt, kan nooit cynisch zijn. Cynisch is niks doen. We eindigen met hoop en strijdvaardigheid. Het is de bedoeling dat de film de kijkers in beweging zet. We zien onder jongeren het ideaal van de sociaaldemocratie weer opbloeien.”

Drie voormalige partijleiders komen aan het woord, maar die zeggen weinig. Wat is de meerwaarde?

Fretz: „Ze zeggen wel degelijk wat, en soms is niets zeggen ook onthullend. Dit is een film, geen Nieuwsuur. Wouter Bos heeft iets glads en ondoorgrondelijks, maar die ambivalentie maakt hem ook mysterieus en dat is goed voor de film.

Op den Kamp: „Diederik Samsom bleef maar ontwijken, en kwam uiteindelijk met: wie er wat verkeerd heeft gedaan, doet er niet toe, want we leven toch maar mooi in een prachtig land. Dat was precies waar we naar toe wilden. Want dat zeggen politici wel, maar het is niet zo. Het ontwijkende interview geeft structuur aan de film.”

Fretz: „Job Cohen is de enige die durft te zeggen: het was drie keer niks, het kabinet-Rutte II, en we hebben dingen gedaan die echt niet door de beugel konden. Daarmee geeft hij onze film veel meer gewicht. Als ik het zeg, maakt het wellicht geen indruk. Maar de oudere nestor zegt het zélf.”

Oud-PvdA-leider Ad Melkert hebben jullie niet gesproken, zijn klassieke confrontatie met Pim Fortuyn in 2002 zit er wel in. Was dat het begin van het einde van de PvdA?

Fretz: „Ik denk het wel. Daarna heeft het charisma van Wouter Bos de partij nog een tijdje overeind gehouden. Maar de Fortuyn-revolte bracht de rot naar boven. Fortuyn geeft in dat debat een kloppende sociaal-economische analyse van de teloorgang van de ziekenhuizen door schaalvergroting en privatisering. En Melkert reageert daar niet op, omdat hij weet dat het waar is.”

Naast de PvdA zijn linkse partijen als de SP, GroenLinks en Bij1 opgekomen. Waarom hebben jullie die niet meegenomen in de analyse?

Op den Kamp: „Die zitten er wel in, maar we wilden ons concentreren op de PvdA omdat dat de enige linkse partij is die de laatste veertig jaar regeringsmacht heeft gehad.”

Fretz: „Verder wilden we het persoonlijk houden: ik kom uit een PvdA-nest, we zien in de film de leiders op wie ik heb gestemd.”

Op den Kamp: „Het persoonlijke verhaal van Johan is belangrijk om de kijkers mee te nemen. Hij is de poster boy van de sociale mobiliteit: hij komt uit een arm gezin, ging studeren, werd schrijver en theatermaker. Een kind van de sociaaldemocratie. Maar de weg die hij heeft afgelegd, is voor kinderen nu niet vanzelfsprekend meer. De kracht van film is dat je je kan identificeren met Johan en door zijn verhaal beseft hoeveel invloed politiek op een mensenleven heeft.”

Wat is de uitweg voor de PvdA? Opheffen? Fuseren?

Fretz: „Fuseren heeft weinig zin als je niet eerst bedenkt waar je voor staat. We willen vooral het gesprek op gang brengen over het fundament. De partij moet eerst terug naar de kernwaarden zoals oud-leider Joop de Uyl die in de jaren zeventig formuleerde: gelijkere spreiding van kennis, macht en inkomen. Essentieel daarbij is dat je duidelijk maakt dat de klassenstrijd en emancipatiestrijd niet tegengesteld zijn, maar altijd hand in hand gaan.”

What’s Left (BNNVARA), donderdag op NPO2, 22u29. En op NPO Start. (BNNVARA), donderdag op NPO2, 22u29. En op NPO Start.