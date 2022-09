Watertekort in Nederland voorbij, dreiging blijft

Er is geen sprake meer van een landelijk watertekort, dat laat de Rijksoverheid via een persbericht weten. Hoewel er regionaal nog veel verschillen zijn, is er op dit moment meer aanbod dan vraag naar zoet water. Hierdoor wordt nu overgegaan van het risiconiveau „feitelijk watertekort” naar „dreigend watertekort.” Volgens minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) komt het Managementteam Watertekorten door het afschalen van het niveau niet meer bij elkaar.

De afgelopen maanden was er in Nederland sprake van watertekort als gevolg van droogte. De Waterschappen en Rijkswaterstaat moesten maatregelen nemen om meer water vast te houden. Enkele maatregelen kunnen nu worden afgebouwd. Zo mochten sommige sluizen niet meer voor recreatievaart gebruikt worden en nu weer wel.

Toch betekent dit niet dat er geen sprake meer is van droogte. Op een aantal plaatsen is nog steeds sprake van een lage rivierafvoer, lage grondwaterstanden en problemen met waterkwaliteit en verzilting. Daarom blijven op sommige plekken nog een aantal maatregelen van kracht, zoals beperkingen voor de recreatievaart. Voor het volledige herstel van de droge periode heeft de natuur een lange periode van neerslag nodig.

Afnemen

Het KNMI verwacht dat het tekort de komende weken verder zal afnemen, schrijft Harbers aan de Tweede Kamer. Daarnaast zullen alle betrokken partijen de droogtecrisis evalueren. Zij willen voor 1 april 2023 met een rapport komen, omdat het droogteseizoen dan weer begint.