Toespraak Poetin leidt tot paniek: ‘Hoe krijg ik een vrijstelling voor het leger?'

Voor de deur van een rekruteringsbureau van het Russische leger, een van de twee dozijn die de hoofdstad telt, is het op woensdagmiddag opmerkelijk rustig. Bij de ingang zitten en staan een stuk of zes jonge jongens. Sommigen met papieren in de hand, andere met een bezorgde vriendin of moeder aan hun zijde. Van heftige emoties is geen sprake, laat staan van tekenen die wijzen op de grootschalige mobilisatie die president Poetin woensdag afkondigde. Toch verraden de bedrukte gezichten dat bezoekers vandaag liever elders zijn.

Bij de vijver aan de overkant van de straat staat een man van een jaar of dertig in een hoody en wijde broek bij een shoarmatent op zijn bestelling te wachten. „Mijn paspoort verloopt binnenkort. Nee, ik weet niet hoe ik dan het land uit moet komen!”, roept hij geagiteerd in zijn mobieltje, terwijl zijn vriendin bezorgd kijkend wegduikt in haar motorjack. In een Italiaans café een stukje verderop discussiëren twee mannen op luide toon over de macht van de Verenigde Staten, de overwinning van het Sovjet-leger op de Duitsers en de anti-Russische stemming in de Baltische landen.

Golf van paniek

Dergelijke gesprekjes zijn al sinds het begin van de „speciale militaire operatie” in Oekraïne – de enige wettelijk toegestane benaming in Rusland – dagelijkse kost op straat, in café’s en in chatgroepen op het Russische internet. Maar met de woensdag aangekondigde mobilisatie, joeg het Kremlin een nieuwe golf van paniek door het land. De mobilisatie mag dan voorlopig van toepassing zijn op ‘slechts’ driehonderdduizend Russische reservisten, het aantal familieleden en vrienden dat de maatregel raakt is vele malen groter. Daardoor dreigt het Kremlin het laatste beetje vertrouwen van burgers in een goede afloop te verspelen. Zeker omdat Russen de afgelopen dagen werd bezworen dat er van een mobilisatie geen enkele sprake is.

„Hoe krijg ik een vrijstelling voor het leger?” en „Hoe kan ik Rusland verlaten?” waren veel gebruikte zoektermen op het internet. In speciale chatgroepen regende het bezorgde berichten. „Mijn buurman heeft net een oproep ontvangen. Zijn vrouw huilt”, schrijft iemand. Anderen delen foto’s van dienstoproepen die zijzelf of kennissen ontvingen en van politiepatrouilles op straat.

Nieuwe emigratiegolf

Direct na de aankondiging woensdag leek zich dan ook een nieuw emigratiegolfje af te tekenen. Volgens staatsstatistiekbureau Rosstat verlieten dit jaar al 8,5 miljoen Russen het land, twee keer zoveel als vorig jaar. Maar de vertrekopties zijn door gesloten luchtruimen en sancties beperkt, en vliegtickets naar bestemmingen als Caïro, Dubai, Istanbul en Tbilisi extreem duur. Luchthavens en reisbureaus in Moskou lieten woensdag weten dat, anders dan in geruchten werd beweerd, er

voorlopig geen sprake was reisrestricties. Wel zouden reservisten het dringende advies hebben krijgen niet naar het buitenland op vakantie te gaan. Maar vertrekken is slechts voor een hele klein groep weggelegd. De rest wacht in angst af op wat komen gaat. Mensenrechtenorganisaties als de Soldatenmoeders, die zich inzetten voor de rechten van soldaten en hun familie, kregen woensdag een stroom telefoontjes te verstouwen.

Of het Kremlin met de mobilisatie grootschalig verzet over zich afroept, is zeer de vraag. Woensdag riepen verscheiden oppositiegroepen Russen op de harde straffen en de militaire censuur te trotseren en de straat op te gaan. Daarop liet het OM in Moskou weten dat op oproepen tot protest kan leiden tot een celstraf van maximaal van vijftien jaar. Toch lieten veel mensen zich daar niet door weerhouden: de politie verrichte zeker 1.250 arrestaties, vooral in Moskou en St. Petersburg.